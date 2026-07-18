電商平台「HOMEE合宜家居」疑似無預警倒閉，台北市政府統計，截至今（18）日上午9時，已接獲3件消費申訴，北市消保官17日前往公司登記地址稽查，卻發現現場大門深鎖無人應答，管理人員也稱公司近期已無人進出。消保官提醒，刷卡消費者應盡快向發卡銀行申請爭議款，若以現金或匯款付款，則可向法院聲請支付命令。
北市法務局指出，「合宜家居股份有限公司」所經營的電商平台「HOMEE合宜家居」疑似無預警停止營運，部分消費者可能面臨已付款卻未收到商品，或退費無門等情形。截至今（18）日上午9時，已接獲3件相關消費申訴。北市法務局提醒，消費者應立即保存訂單、付款證明及與業者聯繫紀錄，並依付款方式採取不同求償措施。
消保官登門稽查，公司大門深鎖無人回應
北市法務局表示，消保官17日下午會同台北市商業處人員，前往合宜家居股份有限公司的公司登記地址辦理聯合稽查，不過抵達現場時，辦公室大門深鎖，現場無人應答。根據大樓管理人員說法，該公司近期已無人進出，消保官研判，受影響民眾可能需要進一步透過銀行爭議款程序或司法途徑追討款項。
消費者該如何自保？
消保官提醒，消費者首先應完整保留訂單資料、發票、刷卡紀錄、匯款證明、對話紀錄及業者承諾出貨或退款的相關資料，作為後續求償依據。
信用卡付款怎麼辦？
若消費者當初使用信用卡付款可盡速聯繫發卡銀行，說明業者疑似停止營運、商品未交付或服務未履行等情況，並依銀行規定申請信用卡爭議款。由於爭議款通常有申請期限，民眾應把握時間辦理。更多爭議款申請注意事項，可參考信用卡爭議款申請小撇步。
現金或匯款怎麼辦？
使用現金或銀行匯款付款消保官表示，可向法院聲請核發支付命令，要求業者退還款項。若業者提出異議，案件可能轉入民事訴訟程序，消費者也可視實際情況提起訴訟求償。更多爭議款項可參考司法院全球資訊網/業務綜覽/民事/支付命令及便民服務/書狀範例/非訟/非訟支付命令。
相關求償、服務電話
北市法務局表示，民眾若有相關消費爭議，可撥打全國消費者服務專線「1950」，或撥打台北市民當家熱線「1999」轉7812，由法務局提供消費諮詢及權益協助。
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北市法務局表示，消保官17日下午會同台北市商業處人員，前往合宜家居股份有限公司的公司登記地址辦理聯合稽查，不過抵達現場時，辦公室大門深鎖，現場無人應答。根據大樓管理人員說法，該公司近期已無人進出，消保官研判，受影響民眾可能需要進一步透過銀行爭議款程序或司法途徑追討款項。
消費者該如何自保？
消保官提醒，消費者首先應完整保留訂單資料、發票、刷卡紀錄、匯款證明、對話紀錄及業者承諾出貨或退款的相關資料，作為後續求償依據。
信用卡付款怎麼辦？
若消費者當初使用信用卡付款可盡速聯繫發卡銀行，說明業者疑似停止營運、商品未交付或服務未履行等情況，並依銀行規定申請信用卡爭議款。由於爭議款通常有申請期限，民眾應把握時間辦理。更多爭議款申請注意事項，可參考信用卡爭議款申請小撇步。
現金或匯款怎麼辦？
使用現金或銀行匯款付款消保官表示，可向法院聲請核發支付命令，要求業者退還款項。若業者提出異議，案件可能轉入民事訴訟程序，消費者也可視實際情況提起訴訟求償。更多爭議款項可參考司法院全球資訊網/業務綜覽/民事/支付命令及便民服務/書狀範例/非訟/非訟支付命令。
相關求償、服務電話
北市法務局表示，民眾若有相關消費爭議，可撥打全國消費者服務專線「1950」，或撥打台北市民當家熱線「1999」轉7812，由法務局提供消費諮詢及權益協助。