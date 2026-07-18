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樂天桃猿馬傑森與味全龍啦啦隊人氣成員林襄2023年曾被爆熱戀，卻因外界壓力火速退回「朋友關係」，卻在今年被週刊拍到牽手約會、舊情復燃；2人昨（17）日晚間剛好都出席中華職棒明星對抗賽聯盟晚宴，不但被會長蔡其昌現場起鬨完成愛的公主抱、摸頭殺、磨鼻子全都來，沒想到網友最後卻把焦點落在「馬傑森手放在林襄胸部上」，笑瘋狂刷：「臭馬傑森！」馬傑森與林襄2023年被爆交往，當時外界盛傳踩到球團「禁愛令」，短短2個月便對外表示已經沒有聯絡、退回朋友關係。隨著時間過去，2人的感情似乎沒有真正結束，今年6月更被週刊拍到低調牽手約會，不少人認為只是把戀情轉往地下，根本沒有分手。樂天桃猿總教練曾豪駒當時也大方表示：「男未婚、女未嫁。」力挺球員私人生活，而林襄之後更是不避諱在社群公開放閃，但他們始終沒有否認戀情，反而讓粉絲越來越看好這段關係。昨晚的聯盟晚宴，蔡其昌直接笑喊要包紅包給2人，條件是完成指定任務「愛的表現」，結果馬傑森、林襄毫不扭捏，先是公主抱，再來摸頭殺，最後還上演磨鼻子，現場尖叫聲不斷，甜蜜程度破表，讓網友直呼：「太閃了，我需要墨鏡。」更有人表示，原本對林襄沒有特別感覺，但她戀情曝光後始終沒有刻意切割，反而一直很真誠、大方表達感情，「女生愛得很坦蕩，反而越來越欣賞她。」不少留言更祝福2人能一路走下去。不過真正讓全網笑翻的，其實是公主抱那一幕，眼尖網友發現，馬傑森抱起林襄時，手的位置剛好放在胸部外側，引來大批人留言狂虧：「臭馬傑森！」、「手很誠實喔」、「這位置是不是太剛好了」、「蔡會長紅包不用包了，已經賺到了。」而這句「臭馬傑森」其實是2人的經典哏，在2024年某一場樂天桃猿交手味全龍的球賽轉播上，林襄剛好在受訪，沒想到鏡頭另一頭剛好是馬傑森準備接內野高飛球，林襄當場忍不住一直喊著「不要接、不要接」，結果馬傑森還是完成接殺，她立刻脫口一句「臭馬傑森」，當時笑翻一票球迷。