2026 Esports World Cup（EWC）《英雄聯盟》項目今（18）日進入四強賽的兩場 BO3 對決，台灣時間晚間7點由 T1 對決 KC，晚間9點30分則是 Gen.G 對上 DK，兩場勝者將晉級明（19）日冠軍戰，敗者則爭奪季軍，《NOWNEWS》也透過本文整理 EWC 賽程、觀賽重點、直播等資訊。
T1 回神擊敗 HLE KC 成歐洲最後希望
今天首場賽事由韓國勁旅 T1 對上 LEC 強權 KC，T1 在八強賽以 2比0擊敗 MSI 新科冠軍 HLE，全體回神，展現依舊強大的團戰與營運能力，其中輔助 Keria 的開戰節奏再次成為比賽關鍵。
另一邊，KC 則爆冷以2比0淘汰 LPL 隊伍 AL，成為本屆唯一挺進四強的非韓國隊伍，也讓外界重新認識這支近年快速崛起的新勢力。若能再擊敗 T1，將是本屆賽事最大冷門之一。
Gen.G、DK 上演 LCK 內戰
第二場則是熟悉的 LCK 內戰，由 Gen.G 對上 DK，Gen.G 八強賽並沒有遇到困難，以2比0擊敗 JDG 晉級，而 DK 則是一掃賣隊、欠薪等風波，爆冷在八強賽以2:1送 BLG 回家，兩隊近期狀態都相當火燙。
從近年交手紀錄來看，Gen.G 對 DK 仍握有優勢，不過 DK 在本屆 EWC 展現極佳競技狀態，尤其中野連動與團戰執行力都有明顯提升，能否突破 Gen.G 封鎖，將是本場最大看點。
EWC 電競世界盃《英雄聯盟》最新賽程
📍7月18日（六）
■19:00 T1 vs KC
■21:30 Gen.G vs DK
EWC 電競世界盃《英雄聯盟》直播連結
本屆賽事中文轉播將在 SOOP 進行。
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今天首場賽事由韓國勁旅 T1 對上 LEC 強權 KC，T1 在八強賽以 2比0擊敗 MSI 新科冠軍 HLE，全體回神，展現依舊強大的團戰與營運能力，其中輔助 Keria 的開戰節奏再次成為比賽關鍵。
另一邊，KC 則爆冷以2比0淘汰 LPL 隊伍 AL，成為本屆唯一挺進四強的非韓國隊伍，也讓外界重新認識這支近年快速崛起的新勢力。若能再擊敗 T1，將是本屆賽事最大冷門之一。
第二場則是熟悉的 LCK 內戰，由 Gen.G 對上 DK，Gen.G 八強賽並沒有遇到困難，以2比0擊敗 JDG 晉級，而 DK 則是一掃賣隊、欠薪等風波，爆冷在八強賽以2:1送 BLG 回家，兩隊近期狀態都相當火燙。
從近年交手紀錄來看，Gen.G 對 DK 仍握有優勢，不過 DK 在本屆 EWC 展現極佳競技狀態，尤其中野連動與團戰執行力都有明顯提升，能否突破 Gen.G 封鎖，將是本場最大看點。
📍7月18日（六）
■19:00 T1 vs KC
■21:30 Gen.G vs DK
EWC 電競世界盃《英雄聯盟》直播連結
本屆賽事中文轉播將在 SOOP 進行。