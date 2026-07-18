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膿胸不是單純肺炎 3症狀常被誤認一般感冒

8類人高風險 出現7警訊快就醫

一名有中風病史的50多歲男子，日前出現突發性嘔吐、高燒不退，體溫一度達39度，並出現心跳過速及血氧下降等症狀，緊急送往醫院急診，經檢查發現，個案有左下葉肺炎合併左側膿胸，後續透過微創引流及抗生素治療，成功控制感染，病情已逐漸穩定。員榮醫院胸腔內科主任林鴻慶指出，此次收治的個案本身具有陳舊性顱內出血病史，且曾因左側膿胸接受引流治療，屬於肺部感染高風險族群。林鴻慶指出，患者血液檢查顯示白血球及發炎指數明顯升高，證實體內正遭受嚴重細菌感染。林鴻慶說，胸部X光檢查則發現，病患左側肺部出現大片異常陰影，進一步利用胸腔超音波評估後，懷疑肋膜腔內已有積液，因此安排胸腔穿刺檢查。結果抽出的胸水呈現「混濁黃色膿液」，化驗數據顯示大量白血球及高度發炎反應，確診為「膿胸」。膿胸是指細菌感染後，造成膿液堆積於肋膜腔內。林鴻慶說明，肋膜腔位於肺臟與胸壁之間，正常情況下僅有少量潤滑液體，一旦感染形成膿液，便不只是單純肺炎，而是更棘手的胸腔感染。林鴻慶表示，醫療團隊替病人進行微創引流及藥物治療密切追蹤，經跨團隊照護，患者恢復情況良好。白血球已回到正常範圍，發炎指數大幅下降，血氧濃度恢復正常，胸部X光也顯示肺部浸潤與胸水明顯改善。林鴻慶說明，近期陸續收治多位肺炎併發膿胸患者，許多人最初只是咳嗽、黃痰或發燒，誤以為只是一般感冒，因此延誤就醫。等到出現胸痛、呼吸困難或高燒不退時，往往已經演變成較為嚴重的肺部感染。若能及早發現並接受適當抗生素治療，多數患者都能順利康復；林鴻慶提到，但若延誤就醫，感染可能蔓延至肋膜腔形成膿胸，單靠抗生素往往無法完全治療，必須搭配胸腔引流，甚至需要胸腔鏡手術清除感染組織。林鴻慶提醒，糖尿病患者、癌症患者、長期臥床者、居住於護理機構的長者，以及曾中風、吞嚥功能不佳、容易嗆咳或長期酗酒者，都屬於吸入性肺炎及膿胸的高風險族群。長期吸菸、肺功能不佳或體質較虛弱的民眾，也較容易發生肺炎併發症。尤其是曾中風、年長者要特別注意口腔清潔，以免病菌從口腔進入。若出現咳嗽、黃痰、發燒等症狀持續未改善，甚至伴隨胸痛、呼吸急促、喘不過氣或高燒不退等警訊，林鴻慶建議，應儘速就醫檢查。早期診斷、早期治療，不僅能降低肺炎惡化風險，更能避免演變成膿胸等嚴重併發症，增加治療難度與手術風險。