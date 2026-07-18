「2026嘉義東石海之夏」將於今（18）日開幕，活動日期還包含7月19日、25日、26日，地點就在嘉義縣東石漁人碼頭。今年規劃親子戲水設施、美食市集及演唱會等活動，26日晚間還將施放1萬8000發海上大型煙火秀。《NOWNEWS今日新聞》整理煙火施放日、2日的表演卡司與交通接駁等資訊一次看。
🟡「2026東石海之夏」主要資訊：
日期：7月18日（六）、7月19日（日）、7月25日（六）、7月26日（日）
地點：嘉義縣東石漁人碼頭（嘉義縣東石鄉彩霞大道420號）
活動官網：東石海之夏臉書粉絲專頁、嘉義縣文化觀光局官網
門票：全程免費
🟡「2026東石海之夏」煙火秀資訊：
施放時間：7月26日（日）19:30
施放亮點：約1萬8000發，加碼6顆16吋高空煙火，搭配聲光展演。
施放時長：約12分鐘。
建議最佳觀賞點：
▪️舞風草坪
▪️常鱻廊道及觀海三路
▪️大船入港景觀台
煙火秀卡位管制：
嘉義縣政府文化觀光局提到，東石漁人碼頭、網寮漁港港區，在7月26日10:00前，禁止以腳架、梯子、攝影器材、野餐墊、水桶、路障等物品占位。若發現違規行為，現場人員先行勸導移除；無人看管的占位物品將逕行清理回收，且不負保管責任。
🟡「2026東石海之夏」演唱會卡司：
7月18日（六）：
時間：19:00-21:00
卡司：陳勢安領軍，同場還有啦啦隊女神禾羽、女團幽靈水晶，以及歌手林茉曦、小銘。
7月19日（日）：
時間：19:00-21:00
卡司：戴愛玲領銜，搭配創作歌手李芷婷、人氣男團U:NUS，以及來自PINK FUN的郭嘉誼、彭聖恩。
7月25日（六）：
時間：18:00-19:00
卡司：由藝響台灣劇團帶來大型親子劇《十二生肖時來運轉》，適合全家觀賞。
7月26日（日）：
時間：19:30
內容：煙火施放壓軸日
🟡「2026東石海之夏」交通接駁：
📍免費接駁車（需事先預約）：
接駁車分兩種路線，一般活動日（7月18、19、25日）接駁直達活動會場；煙火日（7月26日）因實施交通管制，接駁改停靠東石先天宮，下車後步行約15至20分鐘到會場。
▪️一般活動日（7/18、7/19、7/25）：高鐵嘉義站（第7月台）↔東石國中↔海之夏活動會場：每30分鐘一班。高鐵嘉義站首班13:00、末班19:00；活動會場首班15:30、末班22:00。
東石先天宮↔海之夏活動會場：每20分鐘一班。東石先天宮首班13:00、末班19:00；活動會場首班15:30、末班22:00。
▪️煙火日（7/26，需預約，不開放現場候位）：
一、高鐵嘉義站線：
上車地點：去程於高鐵嘉義站第7月台，回程於東石先天宮停車場。
去程班次：14:00、14:30、15:00、15:30、16:00。
回程班次：19:00、20:30。預約：7月1日中午12時起。
二、港口宮線：
上車地點：去程於東石港口宮停車場，回程於東石先天宮停車場。
去程班次：14:00起至17:00，每20分鐘一班。
回程班次：20:30-21:00、21:00-21:30。預約：7月8日中午12時起。
說明：
兩線預約皆至7月21日23時59分截止、額滿為止。因路況與天候等因素，表定為預估到站或發車時間，未必準點。
▪️預約方式：
加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號（ID：@chiayitravel），點選頁面的「7/26煙火日」，再點「接駁車預約」即可登記。每筆預約可登記1至5人（嬰幼兒也計入人數），僅限一般民眾，不受理旅行社或大型遊覽車團體。
▪️煙火日搭乘注意事項：
一、報到：請於預約發車時間前15分鐘抵達，接駁車依時程發車、逾時不候；同組成員須同時報到，並攜帶身分證、健保卡或駕照等可辨識身分的證件。
二、回程券：去程報到時會領到回程券，務必保管，回程憑券搭乘。每組身分證號碼限搭乘1次，不得重複報到。
三、嬰兒車僅限可完全收折、不占座位與走道的款式，上下車請自行收妥。
四、車輛未設無障礙升降設備與輪椅固定裝置，暫無法提供輪椅使用者搭乘；除合格工作犬（須配戴識別裝備）外，不開放攜帶寵物。
📍自行開車：
國道1號→嘉義系統交流道→台82線→東石。
國道3號→水上系統交流道→台82線→東石。
說明：
台17線東石南橋正進行全橋封閉改建，自2026年5月27日至2029年7月12日，封閉台17線120K+340至121K+315路段（約975公尺）的雙向車道，建議多利用台61線及台82線前往東石地區。來往車輛請放慢車速，並配合改道至台61線側車道行駛。
📍搭高鐵、台鐵：
搭乘高鐵或台鐵於嘉義站下車後，轉乘高鐵嘉義站的免費接駁車前往東石先天宮，再步行至會場，最是省事，但記得想搭接駁需事先預約。
🟡「2026東石海之夏」交通管制：
管制日期：7月26日
管制措施：第一層：黎明一路以西，預計中午12時啟動。
第二層：東石鄉公所以西、黎明一路以東，預計下午2時啟動。
第三層：東石鄉公所以東至台61線路段，預計下午2時啟動。
說明：管制範圍與時段會視現場狀況彈性調整。開車民眾請配合現場員警與工作人員指揮，將車輛停放於適當地點，避免影響通行；擔心塞車者建議改搭免費接駁車。
即時路況查詢：智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路App、用路人服務專線（0800-231-035）。
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日期：7月18日（六）、7月19日（日）、7月25日（六）、7月26日（日）
地點：嘉義縣東石漁人碼頭（嘉義縣東石鄉彩霞大道420號）
活動官網：東石海之夏臉書粉絲專頁、嘉義縣文化觀光局官網
門票：全程免費
施放時間：7月26日（日）19:30
施放亮點：約1萬8000發，加碼6顆16吋高空煙火，搭配聲光展演。
施放時長：約12分鐘。
建議最佳觀賞點：
▪️舞風草坪
▪️常鱻廊道及觀海三路
▪️大船入港景觀台
煙火秀卡位管制：
嘉義縣政府文化觀光局提到，東石漁人碼頭、網寮漁港港區，在7月26日10:00前，禁止以腳架、梯子、攝影器材、野餐墊、水桶、路障等物品占位。若發現違規行為，現場人員先行勸導移除；無人看管的占位物品將逕行清理回收，且不負保管責任。
7月18日（六）：
時間：19:00-21:00
卡司：陳勢安領軍，同場還有啦啦隊女神禾羽、女團幽靈水晶，以及歌手林茉曦、小銘。
7月19日（日）：
時間：19:00-21:00
卡司：戴愛玲領銜，搭配創作歌手李芷婷、人氣男團U:NUS，以及來自PINK FUN的郭嘉誼、彭聖恩。
7月25日（六）：
時間：18:00-19:00
卡司：由藝響台灣劇團帶來大型親子劇《十二生肖時來運轉》，適合全家觀賞。
7月26日（日）：
時間：19:30
內容：煙火施放壓軸日
📍免費接駁車（需事先預約）：
接駁車分兩種路線，一般活動日（7月18、19、25日）接駁直達活動會場；煙火日（7月26日）因實施交通管制，接駁改停靠東石先天宮，下車後步行約15至20分鐘到會場。
▪️一般活動日（7/18、7/19、7/25）：高鐵嘉義站（第7月台）↔東石國中↔海之夏活動會場：每30分鐘一班。高鐵嘉義站首班13:00、末班19:00；活動會場首班15:30、末班22:00。
東石先天宮↔海之夏活動會場：每20分鐘一班。東石先天宮首班13:00、末班19:00；活動會場首班15:30、末班22:00。
▪️煙火日（7/26，需預約，不開放現場候位）：
一、高鐵嘉義站線：
上車地點：去程於高鐵嘉義站第7月台，回程於東石先天宮停車場。
去程班次：14:00、14:30、15:00、15:30、16:00。
回程班次：19:00、20:30。預約：7月1日中午12時起。
二、港口宮線：
上車地點：去程於東石港口宮停車場，回程於東石先天宮停車場。
去程班次：14:00起至17:00，每20分鐘一班。
回程班次：20:30-21:00、21:00-21:30。預約：7月8日中午12時起。
說明：
兩線預約皆至7月21日23時59分截止、額滿為止。因路況與天候等因素，表定為預估到站或發車時間，未必準點。
▪️預約方式：
加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號（ID：@chiayitravel），點選頁面的「7/26煙火日」，再點「接駁車預約」即可登記。每筆預約可登記1至5人（嬰幼兒也計入人數），僅限一般民眾，不受理旅行社或大型遊覽車團體。
一、報到：請於預約發車時間前15分鐘抵達，接駁車依時程發車、逾時不候；同組成員須同時報到，並攜帶身分證、健保卡或駕照等可辨識身分的證件。
二、回程券：去程報到時會領到回程券，務必保管，回程憑券搭乘。每組身分證號碼限搭乘1次，不得重複報到。
三、嬰兒車僅限可完全收折、不占座位與走道的款式，上下車請自行收妥。
四、車輛未設無障礙升降設備與輪椅固定裝置，暫無法提供輪椅使用者搭乘；除合格工作犬（須配戴識別裝備）外，不開放攜帶寵物。
📍自行開車：
國道1號→嘉義系統交流道→台82線→東石。
國道3號→水上系統交流道→台82線→東石。
說明：
台17線東石南橋正進行全橋封閉改建，自2026年5月27日至2029年7月12日，封閉台17線120K+340至121K+315路段（約975公尺）的雙向車道，建議多利用台61線及台82線前往東石地區。來往車輛請放慢車速，並配合改道至台61線側車道行駛。
📍搭高鐵、台鐵：
搭乘高鐵或台鐵於嘉義站下車後，轉乘高鐵嘉義站的免費接駁車前往東石先天宮，再步行至會場，最是省事，但記得想搭接駁需事先預約。
🟡「2026東石海之夏」交通管制：
管制日期：7月26日
管制措施：第一層：黎明一路以西，預計中午12時啟動。
第二層：東石鄉公所以西、黎明一路以東，預計下午2時啟動。
第三層：東石鄉公所以東至台61線路段，預計下午2時啟動。
說明：管制範圍與時段會視現場狀況彈性調整。開車民眾請配合現場員警與工作人員指揮，將車輛停放於適當地點，避免影響通行；擔心塞車者建議改搭免費接駁車。
即時路況查詢：智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路App、用路人服務專線（0800-231-035）。