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在2026年世界盃決賽即將於紐約登場之際，美國總統川普（Donald Trump）於今（18）日在紐約川普大樓舉辦的FIFA接待會上語出驚人。他不僅對本屆世界盃的舉辦成果表示滿意，更直接向國際足總（FIFA）主席因凡提諾（Gianni Infantino）喊話，希望美國能再次爭取主辦權，但「這次不需要加拿大與墨西哥」。川普在接待會上公開表示：「你們應該再次選擇美利堅合眾國，但這次我們要讓加拿大和墨西哥靠邊站。」川普打趣地說，讓美國單獨舉辦下一屆賽事，或許能減輕一些國際間的矛盾與摩擦。目前，FIFA已將2030年與2034年的主辦權分別授權予跨國聯合申辦的方案（含西班牙、葡萄牙、摩洛哥等六國）以及沙烏地阿拉伯。若川普的願望要實現，目標將會是2038年的世界盃。根據規定，舉辦國需提前多年進行申辦程序，雖然競爭預計將非常激烈，但川普的公開喊話無疑為未來的申辦程序增添了政治色彩。除了獨自舉辦的構想，川普更在會上透露了一項令人震驚的幕後提議。他表示，FIFA主席因凡提諾曾向他建議，考慮由「美國與中國」共同主辦一屆世界盃。川普對此打趣地說：「球員們在比賽間隙會有很『短暫且舒適』的飛行體驗。」（諷刺美中之間長途飛行的距離）川普在會上毫不掩飾自己對世界盃賽事細節的干預。他公開承認，在美國隊對陣波士尼亞與赫塞哥維納的比賽中，球員巴洛貢（Folarin Balogun）因被判紅牌面臨禁賽，川普親自致電因凡提諾要求進行「審查」。事後，FIFA竟罕見地撤銷了該項禁賽令，讓巴洛貢能出戰隨後的關鍵賽事。此舉當時引發全球輿論譁然，被視為極度罕見且違反足球規範的干預。然而，川普在接待會上絲毫不以為意，甚至當著因凡提諾的面讚揚他的「睿智決定」，並對FIFA主席表示：「你做了一個很棒的決定，雖然你永遠不會因此得到讚譽。」