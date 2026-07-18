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在今年的NBA總冠軍賽中不敵尼克斯隊後，聖安東尼奧馬刺隊的休賽季動向備受矚目。儘管球隊後場新星崛起，外界對於核心後衛福克斯（De'Aaron Fox）的去留存在諸多質疑，但據《The Athletic》資深記者賈瑞德·魏斯（Jared Weiss）最新報導，馬刺管理層已針對球隊未來陣容定調：福克斯將續留馬刺，而陣中潛力新星哈珀（Dylan Harper）也已達成共識，願在新賽季持續扛起「第六人」角色。福克斯在今年的總決賽中表現低迷，場均僅繳出12.8分，投籃命中率更下滑至34.3%，特別是在系列賽第四場的致命進攻犯錯，讓他成為輿論箭靶。儘管外界質疑四起，馬刺總經理賴特（Brian Wright）的態度始終堅定，他曾於6月底公開表態：「我們對德阿隆（福克斯）的信任分毫未減，信任他的賽場能力以及他對球隊的特殊意義。」消息人士指出，馬刺管理層將福克斯季後賽的掙扎歸因於「腳踝傷勢」，而非能力衰退。考量到他即將邁入價值2.22億美元的四年頂薪續約期，目前根本不存在交易的可行性。球隊目標明確：下賽季將透過正規賽協助福克斯找回身價，並將其視為球隊新舊交替過程中，不可或缺的經驗領袖。與此同時，陣中兩大新星卡斯特（Stephon Castle）與哈珀（Dylan Harper）的迅速成長，為馬刺注入無限希望。尤其是年僅20歲、在總決賽展現超齡終結能力與防守心態的哈珀，被聯盟多位球探與高管視為未來的超級巨星。根據消息，哈珀本人展現了極佳的職業素養與耐心。即便具備衝擊先發的實力，他仍願意在下個賽季繼續接受「第六人」的安排，並透過此角色磨練全職持球發起的節奏。這種犧牲小我的心態，正是馬刺文化所推崇的關鍵特質。為了確保核心競爭力，陣中頭牌文班亞馬（Victor Wembanyama）展現了領袖風範，主動放棄超級頂薪續約資格，成功騰出薪資空間，為的就是確保未來能夠留下如哈珀等新秀，讓他們在菜鳥合約到期後能順利續約。這項「文班亞馬條款」也為馬刺全隊樹立了榜樣。在球隊高層的藍圖中，卡斯爾已鎖定先發席位，福克斯負責控場與經驗傳承，而哈珀則在替補端提供強大的進攻火力。在三名頂尖後衛的配置下，馬刺已準備好在下賽季捲土重來，向總冠軍發起新一輪的衝擊。