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控中央「先擋公布、再甩鍋地方」 鄭照新批兩套手法

力挺食安基層 鄭照新：不是政客卸責的軟柿子

中聯致癌油事件持續延燒，台中市副市長鄭照新今（18）日凌晨在臉書發文重砲抨擊，指政客為了護航中央高官，不斷將地方基層公務員推上火線，甚至把食安稽查人員當成政治攻防的「墊背」。他痛批，中央在事件處理過程中不願面對決策爭議，反而透過同黨民代將地方政府基層同仁當成「可以被隨意污衊的軟柿子」，作法極其不負責任，也讓民眾看不下去。鄭照新表示，一般人認為官員說話應該四平八穩、沒有情緒，但看到地方基層遭到不公平指責，決定站出來說真話。他強調，《食品安全衛生管理法》規定得很清楚，油脂產品的檢驗制度是由業者自主送驗，並非地方政府逐件檢驗，外界如今以事後結果反推地方稽查作為，根本是錯誤解讀制度。他指出，部分政治人物刻意將焦點放在中聯油脂的抽查次數，卻忽略抽查本來就是針對全市食品業者進行隨機稽核，不可能預先知道哪一家未來會出問題，再要求將所有抽驗能量集中在單一業者身上。鄭照新進一步指出，這次事件引爆民怨的關鍵，在於中央早已掌握第二層流向名單，卻未第一時間對外公布，甚至在事件延燒期間，一度阻止地方查廠，相關官員還公開質疑「不知道台中市衛生局去看什麼」。他表示，直到民怨持續升高後，中央才陸續公布名單並配合地方查核，卻同時動員同黨民代質疑地方稽查作為，把責任導向第一線基層人員，試圖轉移外界對中央決策的檢視。「一邊不願承認決策問題，一邊把地方基層推上火線，這就是典型的不認錯與傲慢。」鄭照新也列出數據指出，台中市食品藥物安全處今年已完成7250件食品抽驗，涵蓋防腐劑、農藥殘留、動物用藥、漂白劑、甜味劑等多項檢驗項目；若加計食品標示查核，去年總查核件數更高達8萬8000件。民進黨議員刻意以單一業者的抽查次數質疑地方把關能力，是刻意混淆視聽。鄭照新表示，地方食安基層長期肩負維護市民健康的重要責任，新冠疫情期間更投入大量人力協助防疫工作，守護民眾生命安全，是國家重要的專業資產。他強調，第一線公務人員不是政客推卸責任的工具，更不是任人抹黑的「軟柿子」。如果有人以為認真追查問題油品流向的基層同仁，可以被隨意污衊、犧牲來替中央高官解套，「沒那麼容易，得先過我們這一關。」文末，鄭照新再度將矛頭指向中央與執政黨，強調若中央始終不願正面面對問題、持續將責任轉嫁地方，「那大家就上街頭吧！」並向支持者喊話「7月25日見」。