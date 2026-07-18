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▲世界盃足球賽中場秀表演名單：瑪丹娜（左起）、夏奇拉（Shakira）、Burna Boy、BTS、Justin Bieber、Gustavo Dudamel。（圖／www.fifa.com）

根據西班牙媒體《AS》報導，FIFA原先規劃類似超級盃（Super Bowl）的大型中場秀，甚至傳出中場休息時間可能延長至30分鐘，引發球員、教練與外界對於比賽節奏及選手休息時間的疑慮。不過在多方討論後，FIFA最終決定縮短表演規模，將中場休息時間控制在17分鐘內。本屆世界盃決賽堪稱前所未聞，FIFA大手筆請來夏奇拉、瑪丹娜、小賈斯汀（Justin Bieber）、防彈少年團（BTS）以及Coldplay等宇宙級豪華陣容，準備在決賽中場休息時的球場中央表演。然而，足球競賽規則第7條明文規定「中場休息不得超過15分鐘」，這項保護球員身體熱度與休息權益的鐵律，先前卻因FIFA打算將時間拉長至25到30分鐘，引發各國足協與球評的集體砲轟，痛批FIFA「為了賺錢不擇手段、摧毀足球傳統」。根據西班牙大報《AS》最新掌握的消息，FIFA頂不住各方壓力，將決賽的中場休息時間最終定案為17分鐘。 雖然仍比常規時間多出了2分鐘，但已大幅降低對球員身體冷卻的影響。在這17分鐘內，至少有6分鐘必須留給工作人員進行舞台的搭建與撤除，這意味著那群流行巨星們，必須在短短的11分鐘內完成演出。儘管FIFA將時間壓縮到17分鐘，但依然打破了15分鐘的明文規定。對此，英國媒體《太陽報》毫不留情地開酸，直指FIFA這是在「本屆大賽中第二度無視自身規則的雙標」。《太陽報》指出，FIFA通知兩隊球員，扣除表演與拆卸舞台，下半場開場前的熱身與等待時間「只有短短2分鐘」。該報諷刺道，FIFA繼先前「強行撤銷美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）紅牌停賽處分」的鬧劇後，這次為了向美式娛樂靠攏，再度親手砸爛自己制定的規章制度。