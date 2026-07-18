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▲統一獅總教練林岳平（如圖）的表情意外成為網友創作素材，「岳亮瞎餅」梗圖在社群瘋傳。（圖／翻攝CPBL TV）

中華職棒明星賽昨（17）日晚間舉辦賽前晚宴，現場笑料不斷。其中味全龍球星馬傑森與啦啦隊女神林襄為了拿到中職會長蔡其昌準備的紅包，竟當眾上演甜蜜互動，不僅男方直接將林襄抱起，兩人還碰鼻放閃，讓全場瞬間陷入瘋狂，狂刷統一獅總教練林岳平的「岳亮瞎餅」梗圖，在網路掀起熱議。晚宴活動中，林襄與馬傑森大方放閃，甜蜜互動讓現場球員、啦啦隊與主持人全都笑翻，相關影片也迅速在網路瘋傳。對此，網友紛紛在留言區刷「岳亮瞎餅」的梗圖，只見統一獅總教練林岳平坐在場邊，一臉皺眉、伸手遮擋的表情，神情宛如「看不清楚」一般，與舞台上兩人的甜蜜形成強烈反差。沒多久，網友就把這個畫面做成迷因，將林岳平P成「岳亮瞎餅」，搭配馬傑森與林襄碰鼻放閃的照片，梗圖在Threads、臉書社團等社群平台快速洗版，不少球迷直呼「怎麼這麼快就變梗圖了」、「大餅這張迷因圖太讚了吧」、「抗議！抗議！球迷都沒看到⋯要求明星賽時懲罰馬傑森抱林襄跑壘一圈」，還有球迷認為，林襄與馬傑森不同以往的遮遮掩掩，現在大大方方的比較好，球迷也會獻上祝福。