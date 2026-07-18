中聯油脂致癌油食安風暴延燒，台北市長蔣萬安打出「逼我吃毒油，逼我上街頭」口號，號召民眾7月25日凱道抗議，並要求總統賴清德道歉、行政院長卓榮泰下台，對於此舉是否有搶當藍營共主的意味？民進黨台北市長參選人沈伯洋今（18）日強調，希望蔣萬安能夠「專心市政」，蔣把這四個字時常掛在嘴邊，但其所作所為，看不出來有想要專心市政。
沈伯洋批：看不出蔣萬安想專心市政
沈伯洋上午赴台北三水街市場、直興市場拜票，對於蔣萬安動作頻頻，是否有搶當藍營共主的意味？沈伯洋回應，因為這是一場市長選舉，當然希望蔣萬安能夠「專心市政」，蔣把這四個字時常掛在嘴邊，但其所作所為，看不出來有想要專心市政，也看不出來重視人民所提出的質疑，包含為何預算能突然暴增？預算為何能裁撤？為何不重視食安？為什麼兒虐的問題一直出現？這些都是市政議題，他認為沒有很難回答，只要能專心市政、讓大家知道理由為何，相信就是建立人民跟政府信任最好方式。
媒體詢問，吳崢在NOWNEWS節目《鄉民大學問》上嗆媒體人黃揚明「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛」，現在也變成藍營上街的口號？沈伯洋說，中央跟地方對此事都非常重視，也有其職責，因此在針對事情發言時，他們都非常的謹慎，也認為該修法就要修法、該稽查就要稽查，這些事情只有在中央跟地方協力之下，包含編號、追查等，這些綜合起來才會有透明機制，也才能讓人民知道是否能吃得安心。
對於北市府質疑從未質詢食安問題，沈伯洋說，他身為外交國防委員、黨團幹部，第一時間就找食藥署討論對應措施，也一起商討修法要怎麼做，反觀以市政府、市長的角色，蔣萬安最重要的就是「他是食安會議的召集人」，結果15次會議中卻有11次缺席。他強調，人民只是想要知道一個答案，想要知道他為什麼對食安如此不重視？「他只能用攻擊我的方式來轉移焦點，我覺得這是令人蠻沮喪的答案」。
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沈伯洋上午赴台北三水街市場、直興市場拜票，對於蔣萬安動作頻頻，是否有搶當藍營共主的意味？沈伯洋回應，因為這是一場市長選舉，當然希望蔣萬安能夠「專心市政」，蔣把這四個字時常掛在嘴邊，但其所作所為，看不出來有想要專心市政，也看不出來重視人民所提出的質疑，包含為何預算能突然暴增？預算為何能裁撤？為何不重視食安？為什麼兒虐的問題一直出現？這些都是市政議題，他認為沒有很難回答，只要能專心市政、讓大家知道理由為何，相信就是建立人民跟政府信任最好方式。
媒體詢問，吳崢在NOWNEWS節目《鄉民大學問》上嗆媒體人黃揚明「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛」，現在也變成藍營上街的口號？沈伯洋說，中央跟地方對此事都非常重視，也有其職責，因此在針對事情發言時，他們都非常的謹慎，也認為該修法就要修法、該稽查就要稽查，這些事情只有在中央跟地方協力之下，包含編號、追查等，這些綜合起來才會有透明機制，也才能讓人民知道是否能吃得安心。
對於北市府質疑從未質詢食安問題，沈伯洋說，他身為外交國防委員、黨團幹部，第一時間就找食藥署討論對應措施，也一起商討修法要怎麼做，反觀以市政府、市長的角色，蔣萬安最重要的就是「他是食安會議的召集人」，結果15次會議中卻有11次缺席。他強調，人民只是想要知道一個答案，想要知道他為什麼對食安如此不重視？「他只能用攻擊我的方式來轉移焦點，我覺得這是令人蠻沮喪的答案」。
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