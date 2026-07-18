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台北市長蔣萬安16日在議會怒飆簡舒培是「索資佛地魔」後，昨天議員楊植斗在質詢時公布兩段基層公務人員的採訪片段，提到簡舒培曾要求他們要在一天內整理20萬筆資料，需要動用2名同事專門處理。因為資料實在太多，這紙本超過100萬張紙、3000多G的資料、燒成光碟需要燒成1千多張，最後花了整整三天才把東西送出去。但議員一個不爽就把人叫到辦公室，沒溝通出想要的結果就很難離開。簡舒培昨則強勢反擊，嗆若她有像其他議員一樣拿索資資料施壓公務員做違法情事，那楊植斗可以正式去提告，更酸蔣萬安有這麼弱嗎？弱到要同黨同志在議會用爆料方式出來護航、轉移焦點，難道是台北市版的佀廣洋嗎？更要求北市府把議員所有索資全面公開。蔣萬安今出席敦北大排開工儀式，針對簡舒培嗆她「台北市版的佀廣洋、媽寶」，他回擊，最近社群上面有多少基層公務員針對這位議員，不只大量且是報復性、霸凌式索資，有這麼多基層公務員指出來，所有市民無法相信，議會有這樣的議員報復性索資，他希望回歸合理的索資，希望彼此互相，他也請同仁積極整備好相關資料提供問政需求。