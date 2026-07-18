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預購狂吸78億元 真正銷售高峰還沒到

▲《GTA 6》首波預購在6月25日開放，首周的預購總金額就達到2.6億美元（約新台幣78億元）的規模。（圖／Rockstar Games）

《GTA6》首周營收上看1350億元 銷量預估5100萬套

▲《GTA 6》將在2026年11月19日發售，從2023年《GTA 6》首支預告片開始，相關話題、資訊非常繁雜。（圖／Rockstar Games）

從《GTA5》到《GTA6》 Rockstar再挑戰遊戲史巔峰

備受全球玩家期待的大作《俠盜獵車手6》（GTA 6）尚未正式上市，便已在全球遊戲市場掀起狂熱旋風。根據知名遊戲產業分析公司 Newzoo 發布的報告指出，《GTA6》預購成績已成功創下歷史新高紀錄。本作不僅承載著粉絲的殷切期盼，其龐大商業潛力更讓業界震驚，預計將雙雙打破過去的銷售標準。進一步剖析預購數據，光是在6月最後1週，美國與歐洲5大市場的玩家，便花費高達1.8億美元（約新台幣54億元）購買該作的數位版，分析師推估，《GTA6》在全球首周的預購總金額將達到2.6億美元（約新台幣78億元）的規模。令人咋舌的是，這筆龐大收益預計僅佔整體首周銷售總額的5.8%，意味著真正的銷售高峰將在正式發售後引爆。針對遊戲上市後的表現，Newzoo 給出了極具爆發力的預測。報告指出，《GTA6》首周預估能創造33億至45億美元（約新台幣990億元至1350億元）營收，相當於賣出3700萬至5100萬套遊戲。分析師強調，因為玩家對續作信心極高，選擇預購的比例遠超其他遊戲，因此這個驚人的銷量區間，其實已是較為保守的估計。為了精準預測市場，Newzoo 將遊戲銷售曲線分為3類，依賴評價成長的新IP、表現不確定的續作，以及玩家具高度信心的續作。毫無疑問，《GTA6》屬於最後一種，其強大品牌號召力讓玩家跳過觀望期直接預購。這種長期累積的信任感，解釋了為何本作能在發售前締造如此強勁的預購動能與市場熱度。對於開發商 Rockstar Games 與母公司 Take-Two 而言，花費多年時間與鉅額成本換取目前的成績，似乎是理所當然的。回顧《GTA5》全球銷量突破2.2億套，穩居電子遊戲歷史銷量第2名。有著難以超越的前作門檻，本作無論在名聲、成本、銷量或成敗標準上，其量級都與大部分遊戲截然不同。總結來說，《GTA6》目前的表現，以任何標準來看都是極為驚人的成績。這不僅證明該系列不可動搖的神級地位，也為遊戲產業帶來巨大影響。隨著上市日逼近，各界密切關注後續發展。社群中也有玩家表示，若未來PC版能同步發售，整體銷售數據絕對會再創難以想像的高峰，持續書寫這款遊戲的傳奇。