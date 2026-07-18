蝦皮購物今（18）日上午傳出系統大規模異常，Threads上一早就有不少人發難，有人開啟App後帳號突然被登出，嘗試使用手機號碼、電子郵件等方式仍無法重新登入，官網部分頁面也出現「系統忙碌中」提示，有消費者反映，前往蝦皮智取店後無法順利領取包裹。由於今日適逢蝦皮「7.18會員日」，正值用戶搶免運券及優惠的高峰時段，讓大批網友相當崩潰。實際詢問蝦皮官方，官方表示，蝦皮購物目前因系統異常，導致部分功能無法正常使用，系統修復作業已在進行中，將會盡速恢復平台服務。
蝦皮用戶一早全被登出，誤以為帳號遭盜
今早陸續有網友在Threads等社群平台發文表示，起床後打開蝦皮App，帳號無預警被強制登出，重新輸入帳號密碼、手機驗證碼後，仍持續顯示錯誤訊息，無法正常登入。相關貼文曝光後，大批網友湧入留言回報相同情況，直呼「還以為帳號被盜」、「以為只有我被登出」、「一早要買東西完全不能用」。由於同一時間出現大量災情，初步研判並非個別帳號問題，而是蝦皮平台系統發生異常。
官網顯示「系統忙碌中」部分用戶下單卡關
除了App無法登入外，蝦皮官網部分頁面也一度無法正常開啟，畫面顯示「系統忙碌中，抱歉造成您的不便，我們正努力修復中，請稍後再試一次」。另有消費者反映，商品頁面無法載入、購物車無法結帳，或是在付款及下單過程中出現異常。部分蝦皮賣家也在直播標題中寫下「一早當機了」、「剛剛網路崩潰了」，顯示此次問題可能同時波及買家、賣家及直播功能。
蝦皮智取店也傳災情，民眾到場無法領包裹
此外，網路上也傳出蝦皮智取店取貨異常，有民眾表示，抵達門市後無法正常操作機台，或輸入取件資訊後仍無法開啟櫃門，導致包裹無法領取。不過，截至目前為止，蝦皮尚未正式說明受影響的範圍和修復狀況。
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今早陸續有網友在Threads等社群平台發文表示，起床後打開蝦皮App，帳號無預警被強制登出，重新輸入帳號密碼、手機驗證碼後，仍持續顯示錯誤訊息，無法正常登入。相關貼文曝光後，大批網友湧入留言回報相同情況，直呼「還以為帳號被盜」、「以為只有我被登出」、「一早要買東西完全不能用」。由於同一時間出現大量災情，初步研判並非個別帳號問題，而是蝦皮平台系統發生異常。
除了App無法登入外，蝦皮官網部分頁面也一度無法正常開啟，畫面顯示「系統忙碌中，抱歉造成您的不便，我們正努力修復中，請稍後再試一次」。另有消費者反映，商品頁面無法載入、購物車無法結帳，或是在付款及下單過程中出現異常。部分蝦皮賣家也在直播標題中寫下「一早當機了」、「剛剛網路崩潰了」，顯示此次問題可能同時波及買家、賣家及直播功能。
蝦皮智取店也傳災情，民眾到場無法領包裹
此外，網路上也傳出蝦皮智取店取貨異常，有民眾表示，抵達門市後無法正常操作機台，或輸入取件資訊後仍無法開啟櫃門，導致包裹無法領取。不過，截至目前為止，蝦皮尚未正式說明受影響的範圍和修復狀況。