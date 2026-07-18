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今（18）日18時前

西部幹線、東部幹線、南迴線的對號列車及非對號列車「皆正常行駛」。

支線、觀光列車也正常行駛

萬里溪堰塞湖達溢流警戒 台鐵退票方式一次看

農業部林業及自然保育署花蓮分署今（18）日發布花蓮萬里溪堰塞湖最新監測資料，警戒水位為1086公尺、壩頂高程為1087.5公尺，推估蓄水量約511.36萬立方公尺。目前水位高1086.4公尺、蓄水量已超過100%。雖然目前尚未溢流，但仍需提高警覺。林保署花蓮分署今發布最新現況指出，堰塞湖水位仍穩定上升，但入水量減滲水量後僅剩1.39CMS(m3/sec)，因滲漏加大，導致入水量變少，但堰塞湖壩體結構無明顯破壞。台鐵部分，今（18）日最新營運情況，18時前全線正常行駛。台鐵公司說明，依據林保署最新資訊研判，持續監控花蓮萬里溪堰塞湖水位變化，隨時採取應變措施，因此列車行駛概況包括另外。台鐵說明，將視萬里溪堰塞湖溢流最新水情變化因應。也因為萬里溪堰塞湖蓄水量已達溢流警戒水位，台鐵表示，為保障旅客權益，凡於115年7月16日（含）後申請退票，且乘車日期為7月16日至18日，車票起訖站位於花蓮至台東沿線各站區間者，可於一年內辦理全額退票免收手續費。透過網路或APP退票旅客，退票手續費將由台鐵統一辦理退還原刷卡帳戶。另因此次事件影響行程，與花東區間車票相關聯之車票申請一併退票者，亦可辦理全額退費。針對花蓮萬里溪堰塞湖最新情況，中央災害應變中心昨日下午4時最新監測資料顯示，目前高度約1.5公尺的堆積土體較為鬆散，穩定性不足，仍可能隨時發生溢流，因此仍維持紅色警戒。