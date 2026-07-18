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▲SJ圭賢化妝前後判若兩人。（圖／YouTube@규현 KYUHYUN）

SUPER JUNIOR（SJ）成員圭賢近日到上海，挑戰在亞洲掀起熱潮的「中國網紅妝」，不但換上大紅色古風服裝、戴上華麗頭飾，還在豫園找來專業攝影師拍攝網美照，整個人判若兩人，他自己都忍不住笑喊想穿去粉絲見面會。最有趣的是，他頂著超高辨識度的妝容走在街上，竟然吸引不少路人頻頻回頭，引爆討論。身為SUPER JUNIOR主唱之一的圭賢，近年除了歌手身分，也活躍於綜藝、YouTube及音樂劇領域。這次他在個人YouTube體驗中國近年爆紅的「網紅妝」，從化妝開始就充滿笑點，當化妝師提到這是「網紅妝」時，他一臉疑惑反問：「網紅是什麼意思？」得知就是「很紅的人」後又問：「中國人都這樣穿嗎？」對這股流行文化充滿好奇。化妝過程中，圭賢還不停和化妝師聊天，甚至直接用中文詢問：「韓國人都來嗎？中國人不來嗎？」化妝師回答，雖然中國客人也有，但目前反而韓國遊客更多，聽完後他又追問：「男生也來嗎？」得知不少男性也會特地來體驗後，讓他露出驚訝表情。數小時後，圭賢頂著濃豔妝容、配上精緻古風頭飾與一身紅色漢服現身，整個人氣場瞬間大變，他隨後前往上海知名景點豫園拍攝美照，從古街一路拍到夜景，攝影師不停指導動作、角度，幾乎比照藝人拍攝規格，讓他拍到最後忍不住喊累。不過沿途吸引不少民眾駐足觀看，甚至有人偷偷回頭多看幾眼，他也開玩笑表示，乾脆穿這樣去自己的粉絲見面會好了。「中國網紅妝」近來已成為不少韓國藝人體驗中國旅遊時的熱門行程，韓佳人日前就坦言，看到越來越多人挑戰後，覺得自己不能落後，特地飛到上海親自體驗，雖然一開始擔心濃妝不適合自己，但完成造型後搭配華麗頭飾、中式服裝，再到豫園找代拍攝影師拍照，精緻五官反而更加突出，就連攝影師與店員都不斷稱讚。除了韓佳人之外，Lovelyz成員李美珠、搞笑藝人郭範、朴明洙等人也都曾跟風挑戰，而郭範原本以健康黝黑膚色聞名，畫上雪白底妝後反差大到讓網友笑翻；朴明洙則穿上宛如《霸王別姬》般的華麗戲服，還搞笑向張員瑛喊話：「要不要比一下美貌？」讓「中國網紅妝」逐漸從旅遊體驗演變成韓國演藝圈最新流行話題。這個體驗是指「網紅」原本是「網路紅人」的縮寫，後來在中國延伸成一套完整的「網紅旅拍」文化，遊客會預約專業團隊，從妝容、服裝、造型到攝影、修圖全程包辦，再前往豫園等熱門景點拍攝古風美照，成為近年最夯的上海觀光體驗之一。