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日本傳奇歌姬中森明菜昨（17）日晚間登上朝日電視台長壽音樂節目《Music Station》1500集紀念、夏季2小時特別節目，這也是她暌違30年再度參與現場直播演出。現年61歲的她身穿華麗禮服登台，先後演唱1987年經典代表作《難破船》，以及7月1日推出的新歌《ごめんと、すきと、（對不起，喜歡你）》，一開口便勾起無數歌迷回憶。節目中，中森明菜也與主持人塔摩利（タモリ）輕鬆聊天，氣氛溫馨，而《難破船》正是應塔摩利希望再次聽到這首歌而特別演唱。值得注意的是，中森明菜在演唱時雙手不斷顫抖，神情略顯緊張，但歌聲依舊充滿感染力，讓不少日本觀眾直呼「看哭了」、「等這一天等了30年」，她重返舞台的畫面也迅速在網路掀起討論。中森明菜1982年出道，憑藉《少女A》、《DESIRE -情熱-》、《飾りじゃないのよ涙は》、《難破船》等多首經典歌曲走紅，不僅唱片銷量驚人，更以獨樹一格的低沉嗓音、成熟形象與舞台魅力，成為1980年代日本最具代表性的女歌手之一，與「永遠的偶像」松田聖子並列當時兩大天后。然而，事業如日中天之際，她卻因與偶像近藤真彥（近藤真彦）的戀情跌入人生低谷。近藤真彥後來被爆與女星松田聖子傳出緋聞，引發外界質疑劈腿，中森明菜也因此深受打擊。1989年，她更因感情因素發生輕生事件，震驚日本演藝圈。事件後不久，兩人又共同出席一場被外界稱為「金屏風事件」的記者會。當時現場布置著象徵喜事的金屏風，外界原以為將宣布婚訊，沒想到卻演變成中森明菜向外界道歉、近藤真彥則否認婚事，整場記者會至今仍被視為日本演藝史上最具爭議的事件之一，也讓中森明菜的形象與事業受到重創。歷經感情、健康與演藝事業低潮後，中森明菜曾長時間淡出演藝圈，近年才逐步復出，不僅成立個人事務所，也陸續開設官方網站、YouTube及社群平台，重新與歌迷互動，今年更推出全新單曲《ごめんと、すきと、》。如今61歲的她再次站上《Music Station》舞台，雖然難掩緊張、雙手微微顫抖，但依然用熟悉的歌聲唱出《難破船》，對陪伴她走過數十年的老歌迷而言，這不只是一次久違的演出，更像是見證一位傳奇歌姬走過人生風雨後，再次回到聚光燈下；對年輕一代觀眾來說，也有機會重新認識這位曾經影響日本流行樂壇的一代傳奇。