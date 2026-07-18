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洛杉磯道奇今（18）日作客迎戰紐約洋基，佐佐木擔任先發投手，主投5.2局，用掉94球，被敲5支安打、失1分，送出5次三振。雖然未能拿下勝投，但整體內容展現出頂級的球威。最終道奇靠著蒙西（Max Muncy）7局開轟逆轉兩分砲，以2：1擊敗洋基。此役最大的焦點之一，不只先發投手佐佐木朗希的強勢回歸，還有捕手拉辛（Dalton Rushing）在關鍵時刻再度出現守備失誤，讓日本名將直呼：「在關鍵時刻犯錯，信任度就會下降。」佐佐木朗希今日展現極佳的壓制力，首局面對洋基第3棒強打高施密特（Paul Goldschmidt），就飆出個人大聯盟生涯最快的101.8英里（約163.8公里）四縫線速球，全場速球頻頻突破160公里，展現「令和怪物」的天賦。前3局佐佐木力保不失，但來到第4局兩出局後戰況風雲變色。洋基多明格茲（Jasson Domínguez）先擊出二壘安打，隨後道奇中外野手帕赫斯（Andy Pages）發生接球失誤，一口氣讓跑者進佔三壘。此時，面對齊森姆（Jazz Chisholm Jr.），捕手拉辛竟然將佐佐木一顆138公里的指叉球直接漏到身後，這次捕逸讓洋基輕鬆跑回破蛋分，也讓佐佐木朗希在非自責分的情況下陷入落後。事實上，這已經不是新人捕手拉辛第一次在關鍵時刻出現失誤。先前在大谷翔平登板投球、飆出大聯盟生涯最快球速時，拉辛就曾因為沒接好球發生捕逸導致失分。前旅美日籍名將、現任《NHK-BS》球評岡島秀樹在轉播中直言：「在這種至關重要的比賽、關鍵的局數發生這種低級失誤，會失去投手對你的信用。」而拉辛今天不僅守備壞事，打擊端也繳出3打數0安打、吞下2次三振的成績。岡島秀樹對此搖頭表示：「守備狀況不好，果然連帶影響到了打擊的心態。」佐佐木朗希最終在第6局投了94球，被擊出5安打、5三振、掉1分後下場。值得一提的是，根據大聯盟知名數據記者（朗斯Sarah Langs）消息指出：「佐佐木投出了21個時速超過100英里的球，這是自2008年道奇隊投手使用球速追蹤系統以來，道奇隊投手單場投出超過100英里球速球次數最多的一次。」好在棒球之神沒有讓悲情劇本上演，第7局無人出局一壘有人，道奇重砲蒙西抓準機會，將球一棒掃上右外野觀眾席，這發驚天動地的逆轉第18號兩分彈，瞬間將比分改寫為2：1，不僅幫助道奇逆轉戰局，更一舉抹去了佐佐木朗希的敗戰候選人身分。最終道奇牛棚成功守成，以1分之差在紐約帶走勝利。