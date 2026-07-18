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▲英格蘭在四強賽中以1：2慘遭衛冕軍阿根廷逆轉，這已經是三獅軍團在世界盃淘汰賽面對世界前10強權時，寫下的連續第7場敗仗。（圖／翻攝自England X）

組合一：法國常規90分鐘內獨贏（賠率-103至-115）

組合二：全場總進球數大於3.5球（高回報大分盤，賠率+110至+117）

▲世界盃季軍戰，英格蘭隊將在佛羅里達州邁阿密硬石體育場（Hard Rock Stadium），正面對決由迪迪埃·德尚（Didier Deschamps）領軍的法國隊。（圖／翻攝自Equipe de France X）

2026年FIFA世界盃即將進入最終高潮，在引人矚目的冠軍決賽開踢前，同樣鎩羽而歸的歐洲兩大傳統豪強「高盧雄雞」法國隊與「三獅軍團」英格蘭，將於台灣時間19日凌晨5點（當地時間18日下午5點），移師美國邁阿密的硬石體育場，展開季軍戰（銅牌戰）的對決。雖然這場比賽被視為兩隊「最不想踢的安慰獎」，但國際頂級運彩分析師在深入拆解雙方的戰意與陣容深度後，一致看好法國隊能順利戰勝英格蘭，並強烈推薦2組極具性價比的黃金過盤組合，直言法國此役極高機率能狂轟對手3球！英格蘭在四強賽中以1：2慘遭衛冕軍阿根廷逆轉，這已經是三獅軍團在世界盃淘汰賽面對世界前10強權時，寫下的連續第7場敗仗。英格蘭總教練湯瑪斯·圖赫爾（Thomas Tuchel）在賽前公開坦言，自己陣中的球員此時此刻根本沒有任何人想參加這場安慰性質的季軍戰，球隊內部充斥著巨大的心理創傷與情感疲勞。雪上加霜的是，英格蘭正經歷嚴重的傷兵潮。主力中場德克蘭·賴斯（Declan Rice）與邊鋒布卡約·薩卡（Bukayo Saka）均因傷高機率不會冒險上陣，後防大將里斯·詹姆斯（Reece James）也在上輪遭遇肌肉傷勢，中場喬丹·亨德森（Jordan Henderson）更是早早因手腕骨折報銷。由於距離新賽季英超開踢僅剩一個月，圖赫爾極可能大幅度輪換邊後衛與中場，改由崔佛·查洛巴（Trevoh Chalobah）與科比·梅努（Kobbie Mainoo）等極度缺乏大賽默契的替補掛帥，防線隱憂巨大。相較之下，法國隊雖然在準決賽以0：2不敵西班牙，但Les Bleus目前的處境與動力顯然優於英格蘭：📍姆巴佩衝擊金靴獎： 法國頭號巨星姆巴佩目前在金靴獎排行榜上以8顆進球與球王梅西並列第一（但因助攻數落後一個暫居第二）。這場季軍戰無疑是姆巴佩超越梅西、獨佔金靴的絕佳舞台，他的進攻欲望將極其恐怖。📍主帥德尚的最終告別戰： 這場比賽將是57歲的傳奇主帥迪迪埃·德尚（Didier Deschamps）執掌法國隊的最後一舞，全隊上下無不渴望用一枚世界盃銅牌為這位功勳教頭送上最高敬意。法國隊陣容深度極深，替補前鋒如馬庫斯·圖拉姆（Marcus Thuram）與拉揚·切爾基（Rayan Cherki）皆是世界級球星，防守體系更以61.4%的空中對抗成功率冠絕全賽事，能完美封殺英格蘭的空中頭槌。《Covers》運彩權威分析師傑森·恩斯（Jason Ence）與《SportsLine》專家喬·艾默（Jon Eimer）經過精密數據推算，強烈推薦彩迷鎖定以下2個黃金組合：專家一致看好實力與板凳深度更扎實的法國隊能在常規時間內直接解決戰鬥（Kalshi預估勝率轉化賠率可達-170）。面對陣容殘缺且毫無戰意的英格蘭防線，法國隊強大的進攻天賦將全面主導戰局，強推法國正規時間獨贏。兩位頂級專家皆指出，由於這是一場雙方防守不會過度拼命、且會大量啟用新人試陣的季軍戰，防線極易出現嚴重漏人與失誤。分析師特別強調，法國隊本場具備單隊瘋狂轟入3球的絕對實力；而在雙方防線皆缺乏凝聚力的情況下，英格蘭也高機率能偷到至少1顆進球。 這條通常在淘汰賽極難開出的「3.5球大分線」，在此役反而是性價比極高、甜到不行的黃金餡餅（可回報至+117）。英格蘭（4-2-3-1）：詹姆斯·特拉福德；傑德·斯彭斯、崔佛·查洛巴、丹·伯恩、尼科·奧雷利；科比·梅努、埃利奧特·安德森；諾尼·馬杜埃凱、埃伯雷基·艾澤、馬庫斯·拉什福德；奧利·瓦特金斯。法國（4-2-3-1）：布萊斯·桑巴；馬洛·古斯托、馬克森斯·拉克魯瓦、易卜拉希馬·科納特、西奧·埃爾南德斯；沃倫·扎伊爾-埃梅里、恩戈洛·坎特；德西雷·杜埃、拉揚·切爾基、馬庫斯·圖拉姆；基利安·姆巴佩。目前各大博彩機構開出的90分鐘常規盤口中，法國隊獨贏為-106，英格蘭獨贏為+295，和局為+280。