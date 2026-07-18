一波雨帶正逐漸移入「台南、高雄、屏東」，今（18）日西南部沿海對流持續發展，中央氣象署表示，受西南風影響，南台灣有局部大雨機率，各地高溫32至35度，部分地區上看36度以上，午後中部以北、山區外出應留意雷雨並做好防曬。
天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天上午提醒，一波雨帶即將移入「台南、高雄、屏東」，請民眾注意天氣變化。從氣象署「雷達回波圖」也能明顯發現，台灣西南部沿海不斷有對流發展，且越來越靠近陸地。
氣象署預報員林定宜也提醒，今天台灣主要受西南風影響，南台灣全天不定時有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後大台北地區、山區都有局部短暫雷陣雨，且有局部大雨發生的機率，下午外出請注意天氣變化並攜帶雨具備用。
氣溫方面，天氣炎熱，各地高溫普遍來到32至35度，大台北盆地、中部地區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，近中午前後紫外線偏強，可達過量或危險等級，外出請做好防曬並多補充水分。
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣溫方面，天氣炎熱，各地高溫普遍來到32至35度，大台北盆地、中部地區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，近中午前後紫外線偏強，可達過量或危險等級，外出請做好防曬並多補充水分。