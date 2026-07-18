一波雨帶正逐漸移入「台南、高雄、屏東」，今（18）日西南部沿海對流持續發展，中央氣象署表示，受西南風影響，南台灣有局部大雨機率，各地高溫32至35度，部分地區上看36度以上，午後中部以北、山區外出應留意雷雨並做好防曬。

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天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天上午提醒，一波雨帶即將移入「台南、高雄、屏東」，請民眾注意天氣變化。從氣象署「雷達回波圖」也能明顯發現，台灣西南部沿海不斷有對流發展，且越來越靠近陸地。

▲未來一周台灣主要受西南風影響，南台灣沿岸容易有雨勢，北台灣、山區則有午後雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲未來一周台灣主要受西南風影響，南台灣沿岸容易有雨勢，北台灣、山區則有午後雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
氣象署預報員林定宜也提醒，今天台灣主要受西南風影響，南台灣全天不定時有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後大台北地區、山區都有局部短暫雷陣雨，且有局部大雨發生的機率，下午外出請注意天氣變化並攜帶雨具備用。

氣溫方面，天氣炎熱，各地高溫普遍來到32至35度，大台北盆地、中部地區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，近中午前後紫外線偏強，可達過量或危險等級，外出請做好防曬並多補充水分。

▲未來一周各地白天高溫34至36度，早晚低溫27至30度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲未來一周各地白天高溫34至36度，早晚低溫27至30度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。