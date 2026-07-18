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中聯致癌油事件延燒，行政院長卓榮泰昨首度道歉，今（18）日再次強調沒有蓋牌，唯一蓋牌的是中聯和其他幾家油品公司，更說迄今沒看到其他縣市有真用心查察。呼籲民眾725上凱道抗議的台北市長蔣萬安則回嗆，北市府第一時間即刻全面稽查，任何品項有疑慮全面下架並公布下游業者名單，但行政院卻是6月接獲通報，7月6日才出面表示意見，蓋牌就是蓋牌，民進黨公職還不檢討自己只檢討人民，這才是讓人看不下去的地方。蔣萬安今出席敦北大排開工儀式針對昨天呼籲民眾725上凱道抗議一事，他說就是要站出來捍衛人民的食安，當中央政府沒有該有的作為，地方政府就要聯防，跟各縣市也都持續保持密切聯繫。蔣萬安說，人民不是無知而是被中央政府蓋牌，到底吃下多少毒油，人民到現在沒辦法得到中央政府清楚說明，到現在民眾的要求非常卑微，就是要有真相，到底是哪個環節出了問題，為什麼會一級致癌物質超標的問題，到現在近一個月都沒有說明清楚，所以地方政府代表人民就是要呼籲大家站出來捍衛自己的健康，捍衛食安。蔣萬安說，身為地方縣市首長，他的責任就是守護人民，當民眾有高度期待，對於自身健康、食安有高度要求，中央政府至今卻只是掩蓋護航，站在業者的立場不願意說明真相，他就必須呼籲大家走上街頭，站上凱道，大聲告訴中央政府對於食安的期待要求，以及對於中央政府目前處理食安荒腔走板、高度不滿的憤怒。