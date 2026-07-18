日本奈良縣的地標之一「奈良公園」，是許多遊客必去的景點之一，園內棲息著上千頭奈良鹿，不僅可以餵食鹿仙貝、與牠們互動，還能合影留念。負責保護鹿群的「奈良鹿愛護會」，16日公布最新統計數據，顯示公園內鹿隻數量，比起去年增加222頭，但背後原因值得關注，並再次呼籲遊客，不要投餵鹿仙貝以外的食物。
根據《共同社》報導，「奈良鹿愛護會」16日發布調查結果，目前園區內的鹿隻數量達到1687頭，創下歷史新高，但數量增加的原因之一，是投餵鹿群蔬菜、剩飯的人變多，導致鹿群營養過剩，幾乎每年都會生小鹿。
「奈良鹿愛護會」並指出，由於鹿群數量增加，部分鹿隻會開始離開公園範圍，到外面去啃食附近居民種植的農作物，造成居民蒙受損失，對於鹿群健康和民眾生活來說，都未必是好事。
報導提到，「奈良鹿愛護會」這項數據統計，源自1953年，每年都會進行排查，今年是在7月15日、16日，分別由約40人的團隊，以目測方式計算，雄鹿有411頭、雌鹿有990頭、幼鹿則有286頭。
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「奈良鹿愛護會」並指出，由於鹿群數量增加，部分鹿隻會開始離開公園範圍，到外面去啃食附近居民種植的農作物，造成居民蒙受損失，對於鹿群健康和民眾生活來說，都未必是好事。
報導提到，「奈良鹿愛護會」這項數據統計，源自1953年，每年都會進行排查，今年是在7月15日、16日，分別由約40人的團隊，以目測方式計算，雄鹿有411頭、雌鹿有990頭、幼鹿則有286頭。