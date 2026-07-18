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致癌油風暴持續延燒，台北市長蔣萬安17日登高一呼，號召民眾上街。東吳大學政治系兼任助理教授張元祥分析，號召民眾上街對蔣萬安而言是一場「政治豪賭」，更是蔣萬安人氣與動員能力的「終極測試」，蔣萬安能否再次升級，還是被看破手腳備受關注。6月底，媒體爆出「中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出含有一級致癌物『苯駢芘』超標達四倍」，疑慮油品總計達2.75萬公噸，受影響的下游業者達1322家，波及至少20個縣市623所學校及258所幼兒園。半個多月來，食安風暴引發民眾高度疑慮，但總統賴清德、行政院長卓榮泰直到17日才道歉，民進黨政府更將責任歸咎地方政府稽查不力，民進黨發言人吳崢「又不是我逼你吃」談話，更是火上加油引爆民意怒火。張元祥指出，事發後國民黨中央僅口頭發文批評民進黨危機處理失能、態度傲慢，要求卓榮泰下台負責；14日卓榮泰赴立院進行專案報告，在野黨佔據發言台抗議也僅堅持10分鐘，更讓國民黨支持者及中間選民傻眼「簡直就是棄械投降」。張元祥提到，國民黨天王天后們，立法院長韓國瑜基於議事中立不便表達立場，而台中市長盧秀燕更因中聯油脂登記與工廠設在台中而陷入政治風暴核心；相對而言，蔣萬安17日前往立院拜會在野黨黨團，明確點出三大訴求「賴清德要道歉，卓榮泰要下臺」、「中央處理緩慢、態度傲慢」、「7月25日上凱道」。張元祥分析，蔣萬安成為在野黨領頭羊，並且號召民眾走上街頭，是非常重大的政治宣示與動作，當然也會引發包括「想當藍白共主」、「轉移市政爭議焦點」以及「2028參選總統」的各類政治揣測。不過，時間拉長來看，蔣萬安昨天的大動作並不讓人意外。張元祥進一步指出，2022年，蔣萬安在陳時中與黃珊珊的夾擊下，以42.3%得票率入主台北市政府。蔣萬安打破「台北市推動建設不易」刻板印象，市政部分大巨蛋啟用、捷運六線齊發、士北科T17、T18輝達用地，公辦都更7599專案、生生喝鮮奶、國中小營養午餐全面免費且升級，打下高施政滿意度的政治底氣。針對政治問題上，張元祥認為，蔣萬安更勇於表態，2025年4月17日蔣萬安前往台北地檢署外聲援國民黨黨工抗議，拋出「倒閣」的高敏感度政治主張，大罷免站在第一線守住台北市五席立委，其他包括「財劃法」修正、批評「非核家園」及捍衛「雙城論壇」等敏感問題上，蔣萬安更堅定立場與綠營議員正面交鋒，展現與其他國民黨縣市首長平衡中庸的行事風格截然不同。張元祥說明，高施政滿意度保護，對2028年大位「無欲則剛」，站在民眾的立場勇於政治表態，反而強化蔣萬安的政治形象。不論民進黨如何攻擊「蔣不聽」，始終無法撼動蔣萬安的高人氣與滿意度，幾乎就是過去馬英九擔任台北市長的翻版，練就「金剛不壞之身」。「『順勢而為，看準出手』是蔣萬安政治操作一大特色」，張元祥認為，蔣萬安不是從「個人政治」利益角度出發，而是佔據「台北優先」、「民意至上」道德至高點，讓民進黨、綠營側翼及黨內人士幾乎找不到攻擊弱點。張元祥說，號召民眾7月25日走上凱道，對蔣萬安而言當然是一場「政治豪賭」，更是蔣萬安人氣與動員能力的「終極測試」。凱道周邊幅員遼闊，當天如果沒有超過五萬民眾走上凱道，空拍畫面恐怕都「不會好看」，僅有一週的準備時間，加上今年選情非常冷，這對蔣萬安當然是極大的艱難挑戰。張元祥也說，2017年底立法院審查《勞基法》一例一休修正案時，蔣萬安憑藉超過2小時不間斷冗長發言成功杯葛議事，因而獲封「站神」，不僅為他打響全國知名度，也成為他日後從政生涯的重要代表作之一。最後，張元祥說，7月25日的凱道，將是蔣萬安另一次重要的政治考驗，從議場爭鋒到市府執政，從媒體寵兒到街頭測試，蔣萬安能否再次升級，還是被看破手腳備受關注。