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▲「2026年天母啤酒節」101攤攤位圖（圖／取自台北商業處臉書）

▲「2026年天母啤酒節」演唱會卡司（圖／取自台北商業處臉書）

▲「2026年天母啤酒節」兩日演唱會時間表（圖／取自台北商業處臉書）

2026天母啤酒節於今（18）、明（19）兩日登場，地點就在天母運動公園，今年規模再擴大，集結超過百間美食，演唱會還有人氣卡司輪番開唱，更新增「萬人大舞廳」活動。《NOWNEWS今日新聞》整理101攤美食攤位圖、演唱會卡司與時間表，以及交通資訊等。「2026天母啤酒節」主打「美食共享，快樂同在」概念，邀集超人氣排隊品牌參與，攤位陣容分為90間人氣美食品牌、13個國家及地區的特色料理、32款以上沁涼啤酒，更包含番紅花美饌印度餐廳、ぶたの道 臺北天母店、窗邊Cafe、天母大頭鵝、月湖歐式餐廳、女娘的店、香港阿德燒臘店、老林家滷味、Baires Ice Cream、露特西亞等天母商圈特色店家，也有週末炸雞俱樂部、River&Truck披薩車及美滿炸雞等下酒美食。主場活動將於7月18日-7月19日在天母運動公園盛大登場！今年邀請董事長樂團、傻子與白痴、芒果醬 Mango Jump、icyball冰球樂團等超強人氣卡司輪番開唱。另外，除了延續去年廣受好評的「萬人KTV」，今年更首度推出「萬人大舞廳」，特邀「棒棒堂」成員Terry擔任領舞嘉賓，另外還有多場「微醺互動」時刻，使現場瀰漫活力滿點的夏日狂歡氛圍。15:00-16:00 天母作伙唱（Ku da Yeast）16:00-17:00萬人KTV | 慶記KTV/台北市模範市民17:00-17:30 啟動儀式17:30-18:10 芒果醬 Mango Jump18:10-18:30 萬人大舞廳|江振愷Terry18:30-19:30 微醺随堂考19:40-20:00 Annabelle Tiffin20:00-20:20 黃號20:20-20:50 微醺互動|還沒醉就來玩20:50-21:30 董事長樂團15:00-16:00 天母暖身時間16:00-17:00 萬人KTV | 慶記KTV，DJ YU17:00-17:20 微醺互動拿好禮17:30-18:10 傻子與白痴18:10-18:30 微醺随堂考18:30-19:30 萬人大舞廳|江振愷Terry19:40-20:00 劉恩君JunJun20:00-20:20 沈駿20:20-20:50 微醺互動|還沒醉就來玩20:50-21:30 icyball冰球樂團：7月18日~7月19日：14:00~22:00：天母運動公園（台北市士林區忠誠路二段）▪️：出站後步行約7分鐘至「忠誠公園」轉搭公車606、685經吉林路、敦化幹線，至「天母棒球場站」或「市立台北特教學校」下車，再步行約4分鐘抵達。出站後步行約1分鐘至「綜合市場（捷運石牌站）」轉搭公車645、645副線、紅12，至「天母棒球場站」或「市立台北特教學校」下車，步行約4分鐘抵達。203、206、220、267、268、279、285（敦化幹線）、602、606、616、645、645副、646、685、市民小巴11。至台北站下車，再轉乘上述公車或捷運路線。▪️路邊停車格：忠誠路二段、東山路。▪️台北市立大學天母校區停車場▪️大葉高島屋停車場▪️蘭雅公園地下停車場