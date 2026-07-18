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▲連五日下跌！SpaceX股價腰斬式探底（圖／美聯社／達志影像）

美國時間7月17日，SpaceX股價在宣布延後大型太空船「星艦」（Starship）發射後，再度重挫至歷史新低，市場對該公司發射能力原本高漲的樂觀情緒瞬間降溫。受股價持續探底影響，馬斯克身家一夕蒸發逾450億美元（約新台幣1.4兆元），引發華爾街高度關注。根據馬斯克本人在X發文說明，原訂16日晚間進行的第13次星艦發射，是在緊急喊卡，原因是超重型助推器上，觸發自動中止發射機制。馬斯克透露解決方案：「將移除並更換2具猛禽引擎，才能確保下次飛行順利」，並在SpaceX官方帳號補充：「最有可能的發射日期是下週初」。值得一提的是，這原本將是SpaceX掛牌上市後的首次試飛，被外媒戲稱「幸運第13次」，且原訂任務將首度搭載新一代星鏈V3衛星——這款衛星體積是舊款的2倍大、容量更達10倍以上，對SpaceX星鏈事業擴張具有指標意義，難怪發射延遲會讓市場如此失望。17日開盤後，SpaceX股價立即下跌4.4%，來到約125美元，此前該公司股價已在16日重挫14.5%，這次下跌使其股價連續第五個交易日探底。回顧股價軌跡，SpaceX股價本週三（15日）首度短暫跌破135美元IPO發行價，一度觸及132.75美元後小幅回升，但16日收盤仍首度失守發行價，17日盤中更一路跌破125美元大關，顯示投資人信心持續流失。馬斯克目前持有48億股SpaceX股票及3.5億份股票選擇權，隨股價下跌，其淨資產單日縮水453億美元，最新身家降至7,928億美元（約新台幣25.7兆元）。若拉長時間軸觀察，馬斯克身家其實是從6月16日的歷史高點1兆4,500億美元（當時他剛成為全球首位兆萬富翁）一路下滑，短短一個多月已蒸發近7,000億美元，Forbes甚至直接以「馬斯克不再是兆萬富翁」為題，記錄這個財富里程碑的殞落。不過彭博億萬富豪指數採用不同計算方式，估算馬斯克身家約8,330億美元，與Forbes數字略有出入，屬於統計方法差異所致。儘管如此，馬斯克目前仍穩坐全球首富寶座，領先谷歌共同創辦人佩吉（約2,820億美元）與布林（約2,601億美元）。自6月16日高點以來，SpaceX市值已蒸發約1兆美元；若僅計算自6月12日IPO掛牌日以來，市值蒸發規模也達約3,200億美元，顯示這波「IPO蜜月期」消退速度相當驚人。市場對此看法出現分歧：瑞銀分析師帕森斯15日的報告中仍持樂觀態度，認為近期股價下跌反而提供了發射前進場的絕佳機會，一旦星艦成功發射，將「證明公司取得多項新里程碑」，對股價有利；但也有分析師持相反看法，認為星艦延遲發射本身「稱不上什麼大事」，是研發階段常見的正常現象，長期而言不至於影響SpaceX基本面，後續能否止穩反彈，仍有待下週星艦重新試射的結果見真章。