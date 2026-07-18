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▲未來一周台灣主要受西南風影響，南台灣沿岸容易有雨勢，北台灣、山區則有午後雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲未來一周各地白天高溫34至36度，早晚低溫27至30度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（18）日嘉義以南、南投、西半部、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區應慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區應慎防積水。◾影響時間：18日上午至19日◾大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區氣象署預報員林定宜也提醒，今天台灣主要受西南風影響，南台灣全天不定時有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後大台北地區、山區都有局部短暫雷陣雨，且有局部大雨發生的機率，下午外出請注意天氣變化並攜帶雨具備用。氣溫方面，天氣炎熱，各地高溫普遍來到32至35度，大台北盆地、中部地區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，近中午前後紫外線偏強，可達過量或危險等級，外出請做好防曬並多補充水分。