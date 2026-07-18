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▲輝達執行長招牌黑皮衣 登上蘇富比拍賣殿堂（圖／截自蘇富比官網）

▲黃仁勳招牌黑色皮衣（圖／路透社／達志影像）

「AI教父」、輝達執行長黃仁勳的標誌性黑色Tom Ford皮衣，17日在紐約蘇富比拍賣會上以96萬美元（約新台幣3,100萬元）落槌成交，成交價遠遠超出拍賣前預估的4萬至6萬美元，換算下來足足是原始估價的16倍到24倍，顯示收藏家正瘋狂搶購這波AI熱潮相關文物。這場拍賣其實從7月7日就開始接受競標，一路進行到17日截標，前一週競標價才剛觸及估價上限6萬美元，沒想到最終在65次出價下一路狂飆，蘇富比表示，共有45位收藏家參與競標。蘇富比現代收藏品負責人瓦赫特透過聲明表示：「這次拍賣的反應超出了我們最高的預期，這是一件與AI時代指標人物緊密相連的物件。」根據CNBC報導，在產品發布會、公司活動和貿易展覽中，黃仁勳幾乎總是穿著這件標誌性的黑色Tom Ford皮衣。這次拍出天價的皮衣，正是他2023年10月出席鴻海（Foxconn）台北科技日活動時所穿，並經過簽名，蘇富比也透過影像比對技術確認皮衣真偽。值得一提的是，這件皮衣原本零售價其實不到1萬美元，如今拍賣落槌價竟飆漲近百倍，蘇富比形容這不僅僅是一件皮衣，而是「『第一位相信者』的制服，象徵著他真誠、創新、堅持、勇氣與喜悅兼具的領導風格」。蘇富比在聲明中表示，這次拍賣所得將全數捐給一項慈善倡議，用以支持致力於創新的非營利組織Edge Institute，拍賣收益將用於獎學金、資助及駐點計畫，等於這場天價拍賣也同步回饋了科技創新社群。黃仁勳穿皮衣其實已有近20年歷史，多年來他常拿自己的「創辦人制服」開玩笑。他在2023年接受Podcast訪問時曾提到，自己的穿著是由妻子和女兒打理；2016年在Reddit的AMA討論中，他更完整自嘲：「你們可能更熟悉我是『那個穿皮衣、講話喜歡講三遍的傢伙』」，幽默形象深植人心。報導也提到，黃仁勳2024年某場主題演講穿的另一件Tom Ford皮衣，鑲有壓紋蜥蜴紋路設計（並非真蜥蜴皮，是壓紋小牛皮），零售價約8,990美元，相較於這件拍出96萬美元天價的紀念款，可說是小巫見大巫。黃仁勳的招牌穿搭風格，也吸引其他科技巨頭執行長注意。Meta執行長祖克柏在2024年曾仿效職業運動員「交換球衣」的方式，與黃仁勳交換服裝；同年稍晚，在一次電腦圖形大會的舞台上，黃仁勳更將他當天穿著的一件皮衣直接送給祖克柏，祖克柏當時打趣說道：「這件更值錢，因為是穿過的。」這段互動也讓黃仁勳的皮衣文化，成為科技圈津津樂道的話題。