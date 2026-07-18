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▲馬傑森輕而易舉就把林襄抱起來。（圖／蔡其昌Threads@tsaimimi0416）

中職情侶檔林襄、馬傑森昨（17）日在職棒明星賽的晚宴上，為了從蔡其昌手中拿到紅包，不停配合指令做親密互動，公主抱、磨鼻子全都來者不拒，讓現場氣氛嗨爆。中職會長蔡其昌事後也在社群發文，分享現場片段笑說：「」。蔡其昌昨晚在晚宴上配合眾人起鬨，要林襄跟馬傑森如果想拿紅包，就要完成互動指令，台下眾人立刻大喊「公主抱！公主抱！」馬傑森還真的直接把林襄抱了起來；林襄更自己加碼，說她左臉比較好看，要馬傑森換邊抱，兩人就這樣連續抱抱2次，戀情完全不想再藏，大方放閃的舉動讓現場嗨爆。蔡其昌當晚也笑得合不攏嘴，事後更在Threads發文，笑說明星賽晚宴搞得像婚宴一樣，自嘲「會長像證婚人」，該篇貼文曝光後，吸引22萬人次瀏覽、1.8萬人按讚。粉絲看了也紛紛留言：「會長證婚人自己發文說是婚宴」、「林襄手上是喜帖嗎」、「來喔～在大巨蛋四萬人可證婚」、「炸湯圓要上了嗎？」大家都敲碗林襄跟馬傑森步入禮堂，但兩人的戀情一開始其實沒有這麼順遂，2023年8月他們首度被拍到約會照，當時林襄還是樂天女孩，隊內戀愛不受外界看好，沒多久就宣布兩人分手了。不過情斷後他們仍不避諱公開互動，林襄轉隊到味全龍後，甚至還會在應援時大喊「臭馬傑森」，成為球場另類逗趣畫面。後來兩人又在今年6月被拍到牽手外出吃晚餐的照片，因此出現舊情復燃的說法，更有粉絲認為，他們其實從未分手，只是礙於同隊禁愛令才暫時轉地下戀。而這次戀情見光後，林襄索性也不藏了，開始大方與馬傑森放閃，這種大剌剌的態度反倒備受讚賞。