任天堂（Nintendo）將於7月23日至27日參與2026年漫畫博覽會，於台北世貿一館A132攤位設置展區，不僅開放體驗 Nintendo Switch 2新作《Pokémon Pokopia》，還能試玩《皮克敏4》、《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》，現場更打造《Pikmin Bloom》AR拍照區與 Gamers Con 2026「特殊地點」及皮克敏主題打卡點，每日還會有皮卡丘見面會登場，喜歡任天堂的玩家千萬不要錯過。
《Pokémon Pokopia》首度試玩 《皮克敏4》同步登場
任天堂此次展出的試玩陣容涵蓋 Nintendo Switch 與 Nintendo Switch 2平台，包括《皮克敏4》、《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》，以及Switch 2新作《Pokémon Pokopia》，玩家可於展期間至攤位體驗遊戲內容。
三大拍照區、Pikmin Bloom限定花苗、每天皮卡丘五場見面會
展區也規劃多項互動體驗，包括「皮克敏」拍照區、《Pikmin Bloom》AR拍照區，以及《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》場景拍照區，背景還可依照喜好切換。
還有《Pikmin Bloom》玩家絕對不能錯過展場限定內容，活動期間將設置專屬「特殊地點」，玩家只要開啟遊戲前往指定位置，即可每天領取一次「金色花苗」，培育後可獲得限定「禮物貼紙（金色）」飾品皮克敏，共有紅、黃、藍三種款式。
人氣角色皮卡丘也將現身，每天固定舉辦五場拍照見面會，時間分別為10:30、12:00、13:30、15:00及16:30，每場約30分鐘，粉絲可近距離與皮卡丘互動、合影留念。
展場限定優惠公開 買Switch 2送壓克力鑰匙圈
配合展覽，任天堂授權商品專賣店也將推出限定優惠方案，包括：
📌購買「Nintendo Switch 2 Pokémon Pokopia 主機組合」或Nintendo Switch 2主機，即贈「Nintendo Switch 2壓克力鑰匙圈」。
📌購買《皮克敏4》、《皮克敏3 豪華版》或《皮克敏1＋2》任一公司貨盒裝版遊戲，即送「皮克敏透明小卡」。
📌購買Nintendo Switch 2主機並加購《皮克敏4》，可一次獲得「皮克敏收納包」及「Nintendo Switch 2壓克力鑰匙圈」兩項特典。
🟡 「任天堂 Nintendo」參展資訊
📌日期：2026年7月23日（四）～7月27日（一）
📌時間：10:00～18:00
📌地點：台北世貿展覽一館（台北市信義區信義路五段5號）
📌展區位置：A132攤位
📌展出內容：《Pokémon Pokopia》、《皮克敏4》、《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》試玩、皮卡丘見面會、《Pikmin Bloom》限定活動、任天堂授權商品專賣店
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任天堂此次展出的試玩陣容涵蓋 Nintendo Switch 與 Nintendo Switch 2平台，包括《皮克敏4》、《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》，以及Switch 2新作《Pokémon Pokopia》，玩家可於展期間至攤位體驗遊戲內容。
展區也規劃多項互動體驗，包括「皮克敏」拍照區、《Pikmin Bloom》AR拍照區，以及《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》場景拍照區，背景還可依照喜好切換。
還有《Pikmin Bloom》玩家絕對不能錯過展場限定內容，活動期間將設置專屬「特殊地點」，玩家只要開啟遊戲前往指定位置，即可每天領取一次「金色花苗」，培育後可獲得限定「禮物貼紙（金色）」飾品皮克敏，共有紅、黃、藍三種款式。
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📌購買「Nintendo Switch 2 Pokémon Pokopia 主機組合」或Nintendo Switch 2主機，即贈「Nintendo Switch 2壓克力鑰匙圈」。
📌日期：2026年7月23日（四）～7月27日（一）
📌時間：10:00～18:00
📌地點：台北世貿展覽一館（台北市信義區信義路五段5號）
📌展區位置：A132攤位
📌展出內容：《Pokémon Pokopia》、《皮克敏4》、《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》試玩、皮卡丘見面會、《Pikmin Bloom》限定活動、任天堂授權商品專賣店