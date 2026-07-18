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民進黨立委王世堅昨晚拋出震撼彈，將擔任民進黨台北市長參選人沈伯洋的競總副主委，台北市長蔣萬安今（18）日表示，堅哥跟不分黨派的立委都應關心食安議題，點名沈伯洋、王世堅跟民進黨新北市長參選人蘇巧慧都應該站在人民這一邊，好好監督中央政府在食安事件荒腔走板的情形。蔣萬安今出席敦北大排開工儀式，針對沈伯洋批他在食安議題上雙標，出席食安會議比例很低，他說，任何重大食安事件他都透過專案會議全面的掌握、督導，而且對於這一次毒油事件第一時間採取全面督導，稽查、擴大預防性下架、成立專區，而且幾乎每天發稿公布所有稽查下架的進度。蔣萬安說，反觀中央政府第一時間選擇蓋牌站在業者這邊，說要恢復上架又甚至到現在也不願意進行全面的查驗，所以這些都非常的清楚，所以要再次呼籲立法委員都應該好好強力監督，中央政府目前在處理食安上荒腔走板的情形。另外網路上對於他跟議員顏若芳質詢片段，被質疑問A答B，蔣萬安說，任何事情都要用同樣標準，民進黨2014年對於食安事件的態度是要總統道歉、行政院長下台，但現在民進黨所有的黨公職鴨雀無聲，而且當時要呼籲總統開國安會議，但是總統賴清德現在一場國安會議也沒開，議員有說過一句話嗎？