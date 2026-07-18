我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈伯洋赴三水街市場掃街。（圖／記者陳韻年攝，2026.07.18）

首都之戰白熱化，民進黨立委王世堅昨（17）日宣布，接任沈伯洋台北市長競選總部副主委，「這一戰，阿堅與沈伯洋並肩作戰，走向國際，台北出擊」。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（18）日表示，很開心王世堅能正式加入競選團隊，而王的特色就是敢言、敢諫，有任何缺失都會直接不吝指出，相信王的加入，未來將升級為強大的競選團隊。王世堅昨宣布，他正式接任沈伯洋台北市長競選總部副主任委員，這是一場首都關鍵之戰！台北不能只顧防守，必須主動出擊；他認為，政治沒有算計，只有對選民的承諾，沈伯洋有頂尖的國際視野，是帶領首都接軌世界的最佳人選，「台北沒有時間再等待，我們不只要贏，更要贏得漂亮！這一戰，阿堅與沈伯洋並肩作戰，走向國際，台北出擊」。沈伯洋上午赴萬華區三水街市場、直興市場拜票，會前受訪說，王世堅在還沒接任副主委前就對他幫助很多，兩人這幾年在立院有很多合作，很開心王世堅能正式加入競選團隊，而王的特色就是敢言、敢諫，有任何缺失都會直接不吝指出，相信能聽取每個議員、委員意見的團隊，才是真正強大的競選團隊。對於未來選戰策略，沈伯洋指出，策略一直很一致，就是正面提出市民需求、迎合痛點，提出相關政策，不是以攻擊為主，一直希望讓市民看到團隊對台北市的願景，尤其中正萬華有現任議員洪婉臻、劉耀仁，還有參選人張銘祐、馬郁雯，這4位一直是中正、萬華區最能貼近民意、反映需求的人，只有這樣台北隊，才能讓市政更強盛。民進黨台北市黨部主委吳沛憶表示，這次台北隊是史上最團結台北隊，北市3位民進黨籍立委全數加入團隊，議員參選人們也都擔任副總幹事，接下來節奏會越打越快，而他們會打團體戰，將全面走進社區、走進基層、走進地方，讓大家感受到這次台北市選舉，也許有人要政治口水操作，但沈伯洋的團隊，是要讓民眾看到團隊對市政的想法跟願景；他也笑稱，因為王世堅專長是拉小提琴，沈伯洋會吹黑管，之後競選總部開幕，能期待有樂團組合，大家拭目以待。