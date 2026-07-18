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內政部表示，為配合行政院通過軍公教調薪，縣市議員助理補助費，以及村（里）長事務補助費，溯及自今年7月1日起調增，並於明年1月1日起，隨軍公教待遇再通案調增4%。總計直轄市議員助理補助費總額每月增加3萬355元、縣市議員則是1萬6,218元；村里長事務補助費則增加1萬6,160元。內政部說明，依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例第6條及第7條規定，議員助理補助費及村（里）長事務補助費應於全國公務人員各種加給年度通案調整時，比照其通案調整幅度調整，調整後之總額及實施日期由內政部公告之。在議員助理補助費總額部分，直轄市議員每人每月將由現行32萬元，於今年7月1日調高至33萬6,880元，明年元旦再調升至35萬355元；縣（市）議員部分，則由現行16萬元調高至16萬9,440元，明年元旦再調升至17萬6,218元。在村（里）長事務補助費部分，每村（里）每月費用將由現行5萬元，於今年7月1日調高至5萬4,000元，明年元旦再調升至5萬6,160元；原住民族地區則因加成照顧，費用由現行6萬元調高至6萬4,800元，明年元旦再調升至6萬7,392元。內政部進一步表示，本次調整議員助理補助費的計算基準，是以與議員助理平均薪資待遇相近之「委任第3職等本俸1級」公務人員俸給4萬2,970元為基礎，按每人調增2,000元換算出約4.65%的調幅，將現行補助總額乘以該比率後，再額外加計每位議員辦公室一名主管人員2,000元的調幅得出；至於村（里）長事務補助費部分，考量村（里）長為基層地方政務推動的重要人員，除協助中央及地方政府執行許多工作外，近期亦成為防災與高齡社會照顧不可或缺的重要人力，故以每村（里）每月均調增4,000元之方式處理。內政部補充，本次提高補助總額的實施日期，與行政院提高軍公教待遇的時間一致，後續將視相關方案的上路時間，依法公告並行文各地方政府，也請各地方政府預先因應本年及明年補助總額提高所需預算的相關程序，以利新制順利推動。