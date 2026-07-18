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725不是臨時起意 藍委曝：黨內早就在討論上街頭

藍委：國民黨一直缺一位旗手 蔣萬安這次站了出來

蔣、盧、鄭各有角色 725照出藍營新分工

台北市長蔣萬安一句「民進黨政府逼我吃毒油、逼我上街頭」，宣布7月25日號召民眾走上凱道抗議，短短數小時內，不僅獲得國民黨立法院黨團力挺，黨主席鄭麗文也拍板將全代會後直接率隊集結凱道，台中市長盧秀燕等藍營縣市首長也相繼表態參與。不過，蔣萬安的一連串行動，讓不少藍營人士開始討論，蔣萬安是否正逐步扮演起藍營「旗手」角色。一名藍營要角表示，目前毒油事件的政治攻防，中央始終沒有面對民眾的疑問，甚至還把砲火集中在台中，因此黨內認為，盧秀燕此刻反而不適合站在第一線，以免讓焦點轉向地方政府，模糊整起事件的核心。該人士指出，因此目前看到藍營已經呈現好三層的分工模式，由蔣萬安站在第一線對行政院開火、立法院由國民黨團持續追打、黨中央則由鄭麗文整合組織與動員。而從蔣萬安與地方人士的私下對話，也可看出他對此次集會的期待。面對地方人士傳訊鼓勵，他回覆，「目前最關鍵是希望725號召民眾上街，既然要走上街頭，就只能成功。」黨內人士解讀，蔣萬安已將自己定位為此次活動的發起人，也希望透過725凝聚藍營士氣，因此對活動成敗格外重視。事實上，蔣萬安並非突然拋出725集會。一位藍委透露，其實早在蔣萬安宣布之前，黨團內部群組就曾多次討論是否應該號召支持者走上街頭，不少人認為，如果今天是國民黨執政，民進黨恐怕早已發起大規模抗議，因此黨內一直有希望採取更積極行動的聲音，只是始終沒有人率先拍板。「蔣萬安宣布後，等於就是把大家原本的共識正式化。」該藍委表示，因此消息一出，黨內幾乎沒有反對聲音。據了解，蔣萬安17日前往立法院與國民黨團閉門交換意見時，多數藍委幾乎一面倒支持725走上街頭，大家討論最多的反而不是「要不要辦」，而是「什麼時候辦」。由於近日天氣炎熱，不少立委擔心影響動員效果，不過最後仍認為，執政黨處理毒油事件已引發民怨，不少立委也都接收到選區民眾的不滿情緒，在「民氣可用」的情況下，最終還是拍板決定集結凱道。一位藍委私下坦言，近來國民黨在重大議題上，其實一直缺少一位真正能夠整合論述、帶動議題的「旗手」。雖然黨團持續針對毒油案召開記者會，但攻防節奏仍略顯零散，「這時候蔣萬安站出來，確實發揮了旗手作用，因為他的份量是夠的。」另一位藍委則認為，食安本就是全民關注議題，蔣萬安身為首都市長，本來就有責任替市民追究毒油流向及行政疏失，加上他也是國民黨2026地方選舉的重要母雞，由他發起725活動，無論象徵性或號召力，都比一般立委更具代表性，「可以說是2026母雞的角色，也是這次活動最適合的發起人。」不過，對於外界解讀蔣萬安是否已成為藍營「共主」，黨內人士則相對保留。一名熟悉黨務人士分析，目前國民黨更像是不同角色各自分工。鄭麗文身為黨主席，負責整合黨中央與組織動員；盧秀燕被視為2028總統熱門人選，但由於現在中央都將炮火對準台中，盧的角色低調比較好；至於蔣萬安，則藉由首都市長身分，承擔第一線議題攻防，累積全國性的政治能量。據悉，除了毒油事件持續延燒外，民進黨發言人吳崢日前在政論節目上的發言，也成為促使蔣萬安決定採取行動的「最後一根稻草」。藍營人士透露，蔣萬安認為，政府面對食安危機，不僅沒有展現反省態度，反而持續與在野陣營隔空交火，才讓他決定喊出「民進黨政府逼我吃毒油、逼我上街頭」的重話，將議題拉高到全民層次。一名黨內人士觀察，725真正值得觀察的，不只是最後能動員多少人，而是這場集會是否能讓國民黨重新凝聚議題攻防的節奏。對蔣萬安而言，這是一場食安抗爭；對國民黨而言，也是一場檢驗地方首長、黨中央與立法院黨團能否形成合力的重要政治戰役，而蔣萬安在其中所扮演的角色，也將成為外界觀察藍營未來布局的重要指標。