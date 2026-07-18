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食藥署深夜發文駁斥謠言 「絕對有查廠、有流向、有下架」

▲食藥署表示，彙整地方資料並進行交叉比對後，也立即在官網建立專區公布，提供產品流向。（圖／食藥署提供）

▲食藥署說明，7月2日起陸續要求致癌油相關各層產品預防性下架。（圖／食藥署提供）

中聯致癌油風波延燒，台中市長盧秀燕昨（17）日批行政院，數度施壓地方不要查廠、不要公布流向、不要下架毒油等。衛福部次長林靜儀批評，難以想像食安法地方主管機關可以臉不紅、氣不喘說出「謊言」。而食藥署也在昨晚發布圖卡證明「絕對有查廠」。致癌油風暴引起中央地方隔空交火。盧秀燕更批評行政院施壓地方不要查廠、不要公布流向、不要下架毒油。林靜儀昨晚在臉書發文砲轟，難以想像食安法的「地方主管機關」竟然可以臉不紅、氣不喘地說出中央施壓「不要查廠、不要公布流向、不要下架」這種「謊言」。林靜儀直批「造謠出張嘴，做實事跑斷腿」，食藥署同仁已將資料調閱出來。她更補充「江肇國委員調出來台中市政府113年4月26日做的苯駢芘檢驗，那正是食藥署113年食用油脂製造業稽查專案。」食藥署同樣於昨日深夜發布訊息及圖卡，並以「謠言退散！中聯油品三大真相一次看清楚」為題，表達「絕對有查廠」，7月1日衛福部食藥署已經與台中食安處共同查廠，稽核照片和紀錄都有。食藥署說明，彙整地方資料並進行交叉比對後，也立即在官網建立專區公布，提供產品流向及相關資訊，讓民眾可查詢；下架產品則在7月2日起陸續要求各層產品下架，7月9日宣布4至6月油品全面預防性下架。