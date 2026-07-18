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▲今日開幕式將有日本海歸舞蹈名師郭韋志展演「火馬躍動—拉丁舞」。（圖／取自朱銘美術館臉書）

▲蹦火仔是金山傳承百年的捕魚方法，青鱗魚群因為火光吸引瘋狂跳出海面，呈現魚海翻騰的盛況。（圖／新北市漁業處提供）

▲「2026福爾摩沙北海岸藝術季」時程表一覽（圖／取自朱銘美術館臉書）

由交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處主辦的「2026福爾摩沙北海岸藝術季」，以「潮歌—光火共舞」為題，將於今（18）日晚間7點在朱銘美術館太極廣場盛大開幕。主辦方祭出福利，今日與下周末7月25日，傍晚5點30分起，朱銘美術館開放全館免費入場。2026 福爾摩沙北海岸藝術季「潮歌—光火共舞」 開幕式火熱登場！超強表演陣容公開，包含日本海歸舞蹈名師郭韋志特別規劃「火馬躍動—拉丁舞」體驗課程，專精於熱情奔放的Salsa（騷莎）及社交拉丁舞的他，將帶領從零基礎到進階的舞者在星空下舞動。7月18日與25日夜間，朱銘美術館將變身超級舞池。本次藝術季還邀請在地文史老師帶路，帶領民眾漫步於百年魚路古道與文化廟宇，沉浸在巷弄的靜謐美好。更將帶領民眾深度探查全台、也是世界唯一的「蹦火仔」青鱗魚捕魚文化，用輕鬆、簡單卻深厚地展現地方魅力，共享前人與自然共生的智慧。另外，由2026臺灣燈會主燈「光沐-世界的阿里山」前導操刀總監姚仲涵老師，將於朱銘美術館及萬里山海芳園進行現地影音創作。他將帶領現場民眾，沉浸在聲光與山巒共織的奇幻境相中，在自然與科技的共鳴中激發久違的感動。此外，藝術家梁海莎策劃的「山中藍曬」體驗工作坊，以及由朱銘美術館團隊走入在地小學所執行的「光顯：日光藍曬紀錄」入校活動計劃，分別帶領民眾及小學生透過藍曬手作，重新感受生命與自然的脈絡，入校作品也將化身造型燈箱在展區與校園內共展。2026年7月18日（六）19:00：朱銘美術館-太極廣場（新北市金山區西勢湖 2 號）7月18日（六）及7月25日（六）晚間5點30分起，朱銘美術館免費入場，另有集章送好禮、地方創意市集、社群拍照打卡抽獎和一日藝術深度之旅等豐富週邊活動，展期持續至9月27日（日）止。