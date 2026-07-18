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▲黃穗生前經常在網路上分享治療心路歷程，樂觀面對病魔，感動許多網友。（圖／翻攝自黃穗Threads）

抗癌網紅黃穗罹患泌尿上皮細胞癌，過去4年多來持續在社群分享抗癌歷程，堅強面對病魔，也鼓勵無數病友。昨（17）日妹妹透過她的Threads帳號證實，黃穗已於今早病逝，享年35歲，消息一出讓大批網友不捨湧入留言悼念，媽媽也悲傷表示：「她帶著眼淚離開了我們。」妹妹發文表示：「各位脆友好，我是黃穗的妹妹，姐姐在今天早上已經脫離病痛了，所以這個帳號不會更新了，也謝謝各位脆友對姐姐的關心。」短短幾句話，證實黃穗已離開人世，也為她長達4年多的抗癌人生畫下句點。媽媽也留言「感謝大家對黃橞的鼓勵追蹤與善言，她是我的好寶貝，忍受4年多的病痛折磨，在7／17日早晨6:56帶著眼淚離開了我們，願她一路好走，感恩大家」。黃穗曾透露，當初確診泌尿上皮細胞癌後，主治醫師曾告知家屬，她可能只剩下約3個月的時間，希望家人做好心理準備。然而她在短暫低潮後重新振作，以樂觀態度積極配合醫療團隊治療，用驚人的意志力一路與病魔奮戰，遠遠超過醫師原先預估的時間，也成為許多人眼中的生命鬥士。黃穗生前經常分享抗癌心路歷程。她2024年曾發文提醒大眾，呼籲大家定期健康檢查，也要及早規劃保險。她寫下：「如果可以，請你們定期體檢，重視自己身體；如果可以，替自己規劃保險，是幫你自己也是幫助家人；如果可以，請活在當下，珍惜身邊的人事物，因為你永遠不知道還能活多久。」她也坦言，化療過程遠比想像中辛苦，「化療以前都覺得自己可以，化療後就覺得好想放棄。」並感嘆：「癌症現在是文明病，請別再覺得不會發生在你的身上，癌症一次卻要抗癌一輩子。」如今黃穗離世消息曝光，許多一路陪伴她抗癌的網友紛紛留言哀悼，「謝謝妳帶給大家勇氣」、「願妳一路好走，不再疼痛」、「辛苦了，終於可以好好休息了」，不捨送別這位始終勇敢面對生命挑戰的抗癌鬥士。