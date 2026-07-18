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質疑中央阻查廠、拒公布、拒下架 害全民吃到毒油

中聯致癌油事件持續延燒，國民黨立委羅廷瑋在臉書發文，以「4問行政院」為題，質疑行政院明知相關決策經過，卻對外全盤否認，質疑活在平行時空。他要求行政院與行政院長卓榮泰應公開回應外界質疑，把事實向國人說清楚。同黨立委廖偉翔也批評賴政府「出事地方吞、有功自己攬」。羅廷瑋今（18）日點名行政院及行政院發言人李慧芝，針對事件發展提出4項問題，要求正面回應。他表示，行政院若認為相關指控與事實不符，就應該公開說明，而不是一再否認。羅廷瑋首先質疑，衛福部是否曾於7月5日表示「實在不知道台中衛生局去看什麼」、「根本不用去看」，對台中市政府查廠施加壓力；第二，衛福部是否在7月3日以「第二層業者也是受影響者」為由，拒絕公布第二層業者名單；第三，衛福部是否曾於7月4日拒絕要求下架含有20%以下問題油品的產品；第四，行政院長卓榮泰是否在7月9日行政院會中，批評台中市政府「為什麼要搶快公布」。羅廷瑋認為，上述四個問題都是社會高度關注的焦點，行政院應該大大方方向國人說明，而不是否認相關過程。他強調，「要求台中不准查廠、不准公布流向、不准下架20%以下含致癌油產品，這就是事實！」並質疑中央一連串決策，才導致地方與中央爆發激烈爭議。羅廷瑋批評，賴政府施政荒腔走板，最終造成全民暴露在毒油風險之中，事後卻將矛頭指向地方政府，甚至打壓積極追查流向的台中市政府。他表示，面對食安爭議，中央應勇於承擔政治責任，而非一再推諉卸責，呼籲行政院正面回應外界四項質疑。廖偉翔也批評賴政府「出事地方吞、有功自己攬」，行政院至今無法解釋，既然都到中聯現場了，為什麼還數度施壓、找各種藉口要求地方政府不要公開流向，不要下架？這種企圖隱匿資訊、一手蓋新聞的作法，難道就是民進黨口中的依法行政嗎？中央政府無能，自己把關失職、食安承諾大破功、蓋牌政策轉彎，反倒鋪天蓋地的抹黑地方政府，這種出事就甩鍋地方的傲慢態度，國人都無法接受。