2026年FIFA世界盃即將迎來最終決賽！台灣時間7月20日凌晨3:00，現任歐洲國家盃冠軍西班牙隊將在紐約大都會體育場（MetLife Stadium），正面迎戰現任美洲盃冠軍、衛冕軍阿根廷隊。這是世界盃歷史上首次由歐洲冠軍與美洲冠軍在決賽會師。西班牙本屆以極致的防守與控球統治賽場，而阿根廷則展現了強大的韌性與逆轉魔力。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場冠軍戰雙方的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃7/20西班牙VS阿根廷基本資訊
📍兩隊在2026世界盃8強、4強淘汰賽賽事結果
📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
📍兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
📍世界盃決賽什麼情況下可能停賽或延賽？
📍哪些球隊拿過世界盃冠軍？
📍西班牙VS阿根廷戰力焦點分析
📍西班牙VS阿根廷預計先發名單與傷兵名單
📍西班牙VS阿根廷之戰亮點與結果預測
📍梅西、亞馬爾「澡盆之戰」為何引發討論？
📍2026世界盃西班牙國家隊球員名單
📍2026世界盃阿根廷國家隊球員名單
📍2026世界盃冠軍戰和冠軍戰賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃7/20西班牙VS阿根廷基本資訊
▪️對戰組合：西班牙vs阿根廷(2026世界盃冠軍決賽)
▪️比賽時間：台灣時間2026年7月20日凌晨3點(美東時間7月19日下午3點)
▪️比賽地點：美國紐澤西州大都會體育場(MetLife Stadium)
▪️執法裁判：斯拉夫科·溫契奇(Slavko Vincic)
▪️轉播資訊：FOX、FOXOne
兩隊在2026世界盃8強、4強淘汰賽賽事結果
歷史對戰紀錄：兩隊在歷史上交手過12次，雙方以6勝6負2和平分秋色。
世界盃交鋒：雙方僅在1966年世界盃有過一次交手，當時阿根廷以2：1獲勝。
近期交手：最近一次交手是在2018年的友誼賽，西班牙以6：1大勝阿根廷。
兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
西班牙：2026年7月15日(四強賽)。西班牙在四強賽以2：0完勝法國，強勢挺進決賽。
阿根廷：2026年7月16日(四強賽)。阿根廷在四強賽克服落後劣勢，以2：1逆轉絕殺英格蘭。
小組賽與淘汰賽表現回顧
西班牙：37場不敗神話延續中
西班牙在本屆賽事展現了極其恐怖的統治力，不僅在常規時間內創下37場不敗（27勝10和）的歐洲國家紀錄，本屆世界盃至今更是達成6場零封，僅失1球，且從未在比賽中處於落後。從淘汰賽一路過關斬將，連續擊敗奧地利、葡萄牙、比利時與法國等歐洲列強，防守固若金湯。
阿根廷：南美霸主展現逆轉魔力與韌性
這是阿根廷隊史第7次闖入世界盃決賽，同時他們也正處於南美國家歷史紀錄的14連勝當中。與西班牙的順遂不同，阿根廷在全部4場淘汰賽中，都經歷了延長賽或是直到第75分鐘後才上演逆轉戲碼。這種在絕境中逢生的強大心理素質，是衛冕軍尋求二連霸的最大武器。
世界盃決賽什麼情況下可能停賽或延賽？
根據 FIFA 的賽事規定，若球場方圓8英里（約12.8公里）內偵測到閃電，比賽必須立即暫停，且需在最後一次閃電後維持30分鐘無雷擊紀錄才能復賽。此外，針對極端高溫，官方亦會執行強制飲水機制，確保球員體能狀況在安全範圍內。
關於紐澤西近期受到的野火煙霾影響，FIFA並未制定空氣品質指數（AQI）達到特定門檻即自動延賽的準則，而是採「個案評估制」。若空氣品質極度惡劣，主辦方將與專家小組會商，但基於全球轉播與物流安排，FIFA 通常傾向優先調整開球時間或監控氣象改善趨勢，除非環境出現危及生命的緊急風險，否則不會輕易更改決賽賽程。
哪些球隊拿過世界盃冠軍？
在國際足總世界盃（FIFA World Cup）的歷史中，奪得冠軍次數最多的球隊是「森巴軍團」巴西，他們共贏得5次冠軍（1958、1962、1970、1994、2002 年）。而在 2022 年卡達世界盃中，阿根廷在決賽擊敗法國，奪下了隊史第3座世界盃冠軍。
在世界盃歷史上，僅有兩支球隊曾完成過「連霸」壯舉，分別是義大利與巴西。義大利在1934年與1938年連續兩屆奪冠，隨後巴西則在1958年與1962年達成此項紀錄，至今仍是唯二能衛冕成功的國家隊。
西班牙VS阿根廷戰力焦點分析
戰術對決：極致控球vs高效反擊
西班牙中場大腦羅德里（Rodri）與法比安·魯伊斯（Fabián Ruiz）的控制力將是比賽核心，他們擅長用傳導消耗對手；而阿根廷則依賴梅西（Lionel Messi）的組織與勞塔羅·馬丁內斯（Lautaro Martínez）的終結能力，在轉換進攻中尋求致命一擊。兩隊皆是目前世界上團隊足球踢得最好的隊伍。
西班牙將如何限制梅西？
⚽1. 拒絕人盯人：採取「區域聯防與中路絞殺」
總教練德尚（Didier Deschamps）曾嘗試對梅西進行人盯人防守，結果遭到了慘痛代價。德拉富恩特在賽前特別提到這段往事，並明確表示西班牙絕對不會對梅西實施「人盯人（Man-marking）」戰術。
由於梅西經常在進攻三區或右路肋部遊走，西班牙將採取嚴密的針對性防守，當梅西進入特定區域時，將由該區域的球員負責對位，並由中場與後防線形成兩層防禦線，壓縮他在禁區前沿最致命的「梅西走廊」空間。
⚽2. 切斷供應線：羅德里與中場的「高位傳球切斷」
隊長羅德里強調，阿根廷絕不只是梅西一個人的球隊，他們是當今世界集體足球踢得最好的隊伍之一。西班牙的戰術核心不是等梅西拿球後才去搶截，而是從源頭切斷阿根廷中場對梅西的傳球供給。
羅德里將與法比安·魯伊斯（Fabián Ruiz）坐鎮中路，利用高強度的壓迫與傳球路線攔截，切斷德保羅（Rodrigo De Paul）或麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）與梅西之間的防反連線。只要讓梅西拿不到球，他的威脅就會降到最低。
⚽3. 以快制慢：用極致的控球與快速傳導削弱阿根廷的反擊
西班牙本屆賽事繳出了令人窒息的防守數據（6場零封、僅失1球），其中最大的祕訣在於「以控代守」。
中場球員梅里諾（Mikel Merino）指出，限制梅西的最佳方式就是讓球在西班牙球員腳下更快速地移動。當西班牙的皮球流轉速度越快，阿根廷防守球員就必須進行更多身體對抗與大範圍奔跑，進而沒有多餘的體能與空間發動反擊。同時，這也能有效避免在敏感區域侵犯阿根廷球員，不給梅西任何擅長的自由球定位球機會。
西班牙的防守座右銘：「當我們的皮球移動得夠快，對手就沒有時間在危險區域對我們犯規，也沒機會發動反擊。」這套極致的整體傳控體系，將是西班牙用來對抗球王個人天賦的終極解答。
西班牙VS阿根廷預計先發名單與傷兵名單
傷兵與禁賽情報
西班牙：球隊目前陣容齊整。此前缺席訓練的拉明·亞馬爾(大腿輕微撞傷)與右後衛佩德羅·波羅(Pedro Porro，肌肉緊繃)皆已全面恢復訓練，確認可健康出戰決賽。
阿根廷：全員健康，斯卡洛尼(Lionel Scaloni)可排出最強陣容迎戰。
預計先發陣容對照表
西班牙VS阿根廷之戰亮點與結果預測
預測比分：阿根廷2：0西班牙（或常規時間0：0平局）
專家分析預測：這將是一場充滿戰術博弈與耐心考驗的比賽。西班牙的控球率預計將高於阿根廷，但阿根廷在防守端的紀律性極高。大賽決賽往往踢得較為保守，部分數據模型預測阿根廷能以2：0勝出完成衛冕；但也有專家認為，西班牙滴水不漏的防線是奪冠的最穩妥保證。整體而言，全場進球數極可能低於3球，勝負將取決於巨星瞬間的靈光一閃。
焦點球星有誰？
⚽拉明·亞馬爾（Lamine Yamal，西班牙）：19歲的巴薩天才邊鋒，他與梅西那張著名的「洗澡合照」成為本場比賽最火熱的話題。他在右路的突破將是西班牙撕裂對手的關鍵。
⚽奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal，西班牙）：本屆賽事已攻入5球，其中4球集中在比賽的第20至40分鐘之間，是西班牙打破僵局的頭號利刃。
⚽梅西（Lionel Messi，阿根廷）：39歲的阿根廷傳奇隊長，本屆賽事已斬獲8球。他將帶領球隊挑戰成為歷史上第二支成功衛冕世界盃的國家隊。
⚽勞塔羅·馬丁內斯（Lautaro Martínez，阿根廷）：阿根廷的「超級替補」，在連續4場替補上陣的比賽中皆有進球或助攻，創造了世界盃的歷史新紀錄。
梅西、亞馬爾「澡盆之戰」為何引發討論？
這張著名的照片拍攝於 2007 年，當時 20 歲的梅西參與了聯合國兒童基金會（UNICEF）與巴塞隆納球團合作的慈善日曆拍攝。當時安排梅西為一名僅 6 個月大的嬰兒洗澡，而這名嬰兒，正是如今 19 歲的西班牙與巴薩超級新星——拉明·亞馬爾。當時沒有人能預料到，這個浴盆裡的嬰兒未來會成為世界足壇最耀眼的天才。
梅西是巴塞隆納隊史最偉大的傳奇，而亞馬爾則是目前巴薩青訓營（拉瑪西亞）培育出最被寄予厚望的接班人。球迷與媒體戲稱這張照片簡直是「神蹟預言」，開玩笑說梅西當年不僅是在幫嬰兒洗澡，更像是在為亞馬爾進行「足球天賦的受洗」，將球王的魔力傳承給了下一代。
這張照片的討論度在 2026 年世界盃決賽前達到最高潮。當年抱著嬰兒的 39 歲老球王，如今要在世界足球的最高殿堂上，親自迎戰當年浴盆裡那個 19 歲的嬰兒。這種「跨世代的宿命對決」，讓這場冠軍戰增添了極具戲劇張力的史詩色彩。
梅西日前在紐約的球迷活動（Fanatics Fest）中，也親口回應了這張爆紅的照片。他笑著表示生命運作的方式非常「瘋狂」：「我拍那張照片時他還是個嬰兒，現在我們卻要在世界盃交手了。老實說這真的很瘋狂，但他毫無疑問已經是當今世界上最棒的球員之一。我祝他好運，因為對他好的事，對巴塞隆納也是好事；但決賽那天，我們會盡全力阻止他發揮。」
2026世界盃西班牙國家隊球員名單
2026世界盃阿根廷國家隊球員名單
2026世界盃冠軍戰和冠軍戰賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃7/20西班牙VS阿根廷基本資訊
📍兩隊在2026世界盃8強、4強淘汰賽賽事結果
📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
📍兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
📍世界盃決賽什麼情況下可能停賽或延賽？
📍哪些球隊拿過世界盃冠軍？
📍西班牙VS阿根廷戰力焦點分析
📍西班牙VS阿根廷預計先發名單與傷兵名單
📍西班牙VS阿根廷之戰亮點與結果預測
📍梅西、亞馬爾「澡盆之戰」為何引發討論？
📍2026世界盃西班牙國家隊球員名單
📍2026世界盃阿根廷國家隊球員名單
📍2026世界盃冠軍戰和冠軍戰賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
▪️對戰組合：西班牙vs阿根廷(2026世界盃冠軍決賽)
▪️比賽時間：台灣時間2026年7月20日凌晨3點(美東時間7月19日下午3點)
▪️比賽地點：美國紐澤西州大都會體育場(MetLife Stadium)
▪️執法裁判：斯拉夫科·溫契奇(Slavko Vincic)
▪️轉播資訊：FOX、FOXOne
兩隊在2026世界盃8強、4強淘汰賽賽事結果
|階段
|國家隊
|比賽日期
|對戰組合與賽果
|晉級/比賽型態
|關鍵進球球員
|8強賽
|西班牙 🇪🇸
|7月11日
|西班牙 2 - 1 比利時
|常規時間晉級
|奧亞爾薩巴爾等
|8強賽
|阿根廷 🇦🇷
|7月12日
|阿根廷 3 - 1 瑞士
|延長賽晉級 (AET)
|麥卡利斯特、阿爾瓦雷斯、勞塔羅
|4強賽
|西班牙 🇪🇸
|7月15日
|西班牙 2 - 0 法國
|常規時間晉級
|奧亞爾薩巴爾、波羅
|4強賽
|阿根廷 🇦🇷
|7月16日
|英格蘭 1 - 2 阿根廷
|常規時間逆轉勝
|費南德斯、勞塔羅
世界盃交鋒：雙方僅在1966年世界盃有過一次交手，當時阿根廷以2：1獲勝。
近期交手：最近一次交手是在2018年的友誼賽，西班牙以6：1大勝阿根廷。
西班牙：2026年7月15日(四強賽)。西班牙在四強賽以2：0完勝法國，強勢挺進決賽。
阿根廷：2026年7月16日(四強賽)。阿根廷在四強賽克服落後劣勢，以2：1逆轉絕殺英格蘭。
小組賽與淘汰賽表現回顧
西班牙：37場不敗神話延續中
西班牙在本屆賽事展現了極其恐怖的統治力，不僅在常規時間內創下37場不敗（27勝10和）的歐洲國家紀錄，本屆世界盃至今更是達成6場零封，僅失1球，且從未在比賽中處於落後。從淘汰賽一路過關斬將，連續擊敗奧地利、葡萄牙、比利時與法國等歐洲列強，防守固若金湯。
阿根廷：南美霸主展現逆轉魔力與韌性
這是阿根廷隊史第7次闖入世界盃決賽，同時他們也正處於南美國家歷史紀錄的14連勝當中。與西班牙的順遂不同，阿根廷在全部4場淘汰賽中，都經歷了延長賽或是直到第75分鐘後才上演逆轉戲碼。這種在絕境中逢生的強大心理素質，是衛冕軍尋求二連霸的最大武器。
世界盃決賽什麼情況下可能停賽或延賽？
根據 FIFA 的賽事規定，若球場方圓8英里（約12.8公里）內偵測到閃電，比賽必須立即暫停，且需在最後一次閃電後維持30分鐘無雷擊紀錄才能復賽。此外，針對極端高溫，官方亦會執行強制飲水機制，確保球員體能狀況在安全範圍內。
關於紐澤西近期受到的野火煙霾影響，FIFA並未制定空氣品質指數（AQI）達到特定門檻即自動延賽的準則，而是採「個案評估制」。若空氣品質極度惡劣，主辦方將與專家小組會商，但基於全球轉播與物流安排，FIFA 通常傾向優先調整開球時間或監控氣象改善趨勢，除非環境出現危及生命的緊急風險，否則不會輕易更改決賽賽程。
哪些球隊拿過世界盃冠軍？
在國際足總世界盃（FIFA World Cup）的歷史中，奪得冠軍次數最多的球隊是「森巴軍團」巴西，他們共贏得5次冠軍（1958、1962、1970、1994、2002 年）。而在 2022 年卡達世界盃中，阿根廷在決賽擊敗法國，奪下了隊史第3座世界盃冠軍。
在世界盃歷史上，僅有兩支球隊曾完成過「連霸」壯舉，分別是義大利與巴西。義大利在1934年與1938年連續兩屆奪冠，隨後巴西則在1958年與1962年達成此項紀錄，至今仍是唯二能衛冕成功的國家隊。
戰術對決：極致控球vs高效反擊
西班牙中場大腦羅德里（Rodri）與法比安·魯伊斯（Fabián Ruiz）的控制力將是比賽核心，他們擅長用傳導消耗對手；而阿根廷則依賴梅西（Lionel Messi）的組織與勞塔羅·馬丁內斯（Lautaro Martínez）的終結能力，在轉換進攻中尋求致命一擊。兩隊皆是目前世界上團隊足球踢得最好的隊伍。
西班牙將如何限制梅西？
⚽1. 拒絕人盯人：採取「區域聯防與中路絞殺」
總教練德尚（Didier Deschamps）曾嘗試對梅西進行人盯人防守，結果遭到了慘痛代價。德拉富恩特在賽前特別提到這段往事，並明確表示西班牙絕對不會對梅西實施「人盯人（Man-marking）」戰術。
由於梅西經常在進攻三區或右路肋部遊走，西班牙將採取嚴密的針對性防守，當梅西進入特定區域時，將由該區域的球員負責對位，並由中場與後防線形成兩層防禦線，壓縮他在禁區前沿最致命的「梅西走廊」空間。
⚽2. 切斷供應線：羅德里與中場的「高位傳球切斷」
隊長羅德里強調，阿根廷絕不只是梅西一個人的球隊，他們是當今世界集體足球踢得最好的隊伍之一。西班牙的戰術核心不是等梅西拿球後才去搶截，而是從源頭切斷阿根廷中場對梅西的傳球供給。
羅德里將與法比安·魯伊斯（Fabián Ruiz）坐鎮中路，利用高強度的壓迫與傳球路線攔截，切斷德保羅（Rodrigo De Paul）或麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）與梅西之間的防反連線。只要讓梅西拿不到球，他的威脅就會降到最低。
⚽3. 以快制慢：用極致的控球與快速傳導削弱阿根廷的反擊
西班牙本屆賽事繳出了令人窒息的防守數據（6場零封、僅失1球），其中最大的祕訣在於「以控代守」。
中場球員梅里諾（Mikel Merino）指出，限制梅西的最佳方式就是讓球在西班牙球員腳下更快速地移動。當西班牙的皮球流轉速度越快，阿根廷防守球員就必須進行更多身體對抗與大範圍奔跑，進而沒有多餘的體能與空間發動反擊。同時，這也能有效避免在敏感區域侵犯阿根廷球員，不給梅西任何擅長的自由球定位球機會。
西班牙的防守座右銘：「當我們的皮球移動得夠快，對手就沒有時間在危險區域對我們犯規，也沒機會發動反擊。」這套極致的整體傳控體系，將是西班牙用來對抗球王個人天賦的終極解答。
傷兵與禁賽情報
西班牙：球隊目前陣容齊整。此前缺席訓練的拉明·亞馬爾(大腿輕微撞傷)與右後衛佩德羅·波羅(Pedro Porro，肌肉緊繃)皆已全面恢復訓練，確認可健康出戰決賽。
阿根廷：全員健康，斯卡洛尼(Lionel Scaloni)可排出最強陣容迎戰。
預計先發陣容對照表
|位置
|🇪🇸西班牙預計先發(4-2-3-1)
|🇦🇷阿根廷預計先發(4-3-3)
|門將
|烏奈·西蒙(Unai Simón)
|埃米利亞諾·馬丁內斯(Emiliano Martínez)
|後衛
|
佩德羅·波羅(Pedro Porro)
保·庫巴爾西(Pau Cubarsí)
艾美利克·拉波爾特(Aymeric Laporte)
馬克·庫庫雷利亞(Marc Cucurella)
|
納韋爾·莫利納(Nahuel Molina)
克里斯蒂安·羅梅羅(Cristian Romero)
利桑德羅·馬丁內斯(Lisandro Martínez)
法昆多·梅迪納(Facundo Medina)
|中場
|
羅德里(Rodri)
法比安·魯伊斯(Fabián Ruiz)
|
羅德里戈·德保羅(Rodrigo De Paul)
恩佐·費南德斯(Enzo Fernández)
亞歷克西斯·麥卡利斯特(Alexis Mac Allister)
|前鋒
|
拉明·亞馬爾(Lamine Yamal)
丹尼·奧爾莫(Dani Olmo)
亞歷克斯·巴埃納(Álex Baena)
米克爾·奧亞爾薩巴爾(Mikel Oyarzabal)
|
萊納爾·梅西(Lionel Messi)
勞塔羅·馬丁內斯(Lautaro Martínez)
蒂亞戈·阿爾馬達(Thiago Almada)
預測比分：阿根廷2：0西班牙（或常規時間0：0平局）
專家分析預測：這將是一場充滿戰術博弈與耐心考驗的比賽。西班牙的控球率預計將高於阿根廷，但阿根廷在防守端的紀律性極高。大賽決賽往往踢得較為保守，部分數據模型預測阿根廷能以2：0勝出完成衛冕；但也有專家認為，西班牙滴水不漏的防線是奪冠的最穩妥保證。整體而言，全場進球數極可能低於3球，勝負將取決於巨星瞬間的靈光一閃。
焦點球星有誰？
⚽拉明·亞馬爾（Lamine Yamal，西班牙）：19歲的巴薩天才邊鋒，他與梅西那張著名的「洗澡合照」成為本場比賽最火熱的話題。他在右路的突破將是西班牙撕裂對手的關鍵。
⚽奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal，西班牙）：本屆賽事已攻入5球，其中4球集中在比賽的第20至40分鐘之間，是西班牙打破僵局的頭號利刃。
⚽梅西（Lionel Messi，阿根廷）：39歲的阿根廷傳奇隊長，本屆賽事已斬獲8球。他將帶領球隊挑戰成為歷史上第二支成功衛冕世界盃的國家隊。
⚽勞塔羅·馬丁內斯（Lautaro Martínez，阿根廷）：阿根廷的「超級替補」，在連續4場替補上陣的比賽中皆有進球或助攻，創造了世界盃的歷史新紀錄。
梅西、亞馬爾「澡盆之戰」為何引發討論？
這張著名的照片拍攝於 2007 年，當時 20 歲的梅西參與了聯合國兒童基金會（UNICEF）與巴塞隆納球團合作的慈善日曆拍攝。當時安排梅西為一名僅 6 個月大的嬰兒洗澡，而這名嬰兒，正是如今 19 歲的西班牙與巴薩超級新星——拉明·亞馬爾。當時沒有人能預料到，這個浴盆裡的嬰兒未來會成為世界足壇最耀眼的天才。
梅西是巴塞隆納隊史最偉大的傳奇，而亞馬爾則是目前巴薩青訓營（拉瑪西亞）培育出最被寄予厚望的接班人。球迷與媒體戲稱這張照片簡直是「神蹟預言」，開玩笑說梅西當年不僅是在幫嬰兒洗澡，更像是在為亞馬爾進行「足球天賦的受洗」，將球王的魔力傳承給了下一代。
這張照片的討論度在 2026 年世界盃決賽前達到最高潮。當年抱著嬰兒的 39 歲老球王，如今要在世界足球的最高殿堂上，親自迎戰當年浴盆裡那個 19 歲的嬰兒。這種「跨世代的宿命對決」，讓這場冠軍戰增添了極具戲劇張力的史詩色彩。
梅西日前在紐約的球迷活動（Fanatics Fest）中，也親口回應了這張爆紅的照片。他笑著表示生命運作的方式非常「瘋狂」：「我拍那張照片時他還是個嬰兒，現在我們卻要在世界盃交手了。老實說這真的很瘋狂，但他毫無疑問已經是當今世界上最棒的球員之一。我祝他好運，因為對他好的事，對巴塞隆納也是好事；但決賽那天，我們會盡全力阻止他發揮。」
|位置
|號碼
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|1
|大衛·拉亞
|David Raya
|兵工廠
|30
|門將
|13
|瓊·加西亞
|Joan García
|巴塞隆納
|25
|門將
|23
|烏奈·西蒙
|Unai Simón
|畢爾包競技
|29
|後衛
|2
|馬克·普比爾
|Marc Pubill
|馬德里競技
|23
|後衛
|3
|亞歷山德羅·格里馬爾多
|Alejandro Grimaldo
|勒沃庫森
|30
|後衛
|4
|埃里克·加西亞
|Eric García
|巴塞隆納
|25
|後衛
|12
|佩德羅·波羅
|Pedro Porro
|熱刺
|26
|後衛
|14
|艾美利克·拉波爾特
|Aymeric Laporte
|畢爾包競技
|32
|後衛
|22
|保·庫巴爾西
|Pau Cubarsí
|巴塞隆納
|19
|後衛
|24
|馬克·庫庫雷利亞
|Marc Cucurella
|皇家馬德里
|27
|中場
|5
|馬科斯·略倫特
|Marcos Llorente
|馬德里競技
|31
|中場
|6
|米克爾·梅里諾
|Mikel Merino
|兵工廠
|30
|中場
|8
|法比安·魯伊斯
|Fabián Ruiz
|巴黎聖日耳曼
|30
|中場
|9
|加維
|Gavi
|巴塞隆納
|21
|中場
|10
|丹尼·奧爾莫
|Dani Olmo
|巴塞隆納
|28
|中場
|11
|耶雷米·皮諾
|Yéremy Pino
|水晶宮
|23
|中場
|15
|亞歷克斯·巴埃納
|Álex Baena
|馬德里競技
|24
|中場
|16
|羅德里
|Rodri
|曼城
|30
|中場
|18
|馬丁·蘇維門迪
|Martín Zubimendi
|兵工廠
|27
|中場
|20
|佩德里
|Pedri
|巴塞隆納
|23
|前鋒
|7
|費蘭·托雷斯
|Ferran Torres
|巴塞隆納
|26
|前鋒
|17
|尼科·威廉斯
|Nico Williams
|畢爾包競技
|24
|前鋒
|19
|拉明·亞馬爾
|Lamine Yamal
|巴塞隆納
|19
|前鋒
|21
|米克爾·奧亞爾薩巴爾
|Mikel Oyarzabal
|皇家社會
|29
|前鋒
|25
|維克托·穆尼奧斯
|Víctor Muñoz
|奧薩蘇納
|23
|前鋒
|26
|博爾哈·伊格萊西亞斯
|Borja Iglesias
|塞爾塔維戈
|33
|位置
|號碼
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|1
|胡安·穆索
|Juan Musso
|馬德里競技
|32
|門將
|12
|傑羅尼莫·魯利
|Gerónimo Rulli
|馬賽
|34
|門將
|23
|埃米利亞諾·馬丁內斯
|Emiliano Martínez
|阿斯頓維拉
|33
|後衛
|2
|馬科斯·塞內西
|Marcos Senesi
|伯恩茅斯
|29
|後衛
|3
|尼古拉斯·塔利亞菲可
|Nicolás Tagliafico
|里昂
|33
|後衛
|4
|干沙路·蒙提爾
|Gonzalo Montiel
|塞維利亞
|29
|後衛
|6
|利桑德羅·馬丁內斯
|Lisandro Martínez
|曼聯
|28
|後衛
|13
|克里斯蒂安·羅梅羅
|Cristian Romero
|熱刺
|28
|後衛
|19
|尼古拉斯·奧塔門迪
|Nicolás Otamendi
|本菲卡
|38
|後衛
|25
|法昆多·梅迪納
|Facundo Medina
|朗斯
|27
|後衛
|26
|納韋爾·莫利納
|Nahuel Molina
|馬德里競技
|28
|中場
|5
|萊安德羅·帕雷德斯
|Leandro Paredes
|羅馬
|32
|中場
|7
|羅德里戈·德保羅
|Rodrigo De Paul
|馬德里競技
|32
|中場
|8
|瓦倫丁·巴爾科
|Valentín Barco
|塞維利亞
|21
|中場
|11
|喬瓦尼·洛塞爾索
|Giovani Lo Celso
|皇家貝提斯
|30
|中場
|14
|埃克塞基爾·帕拉西奧斯
|Exequiel Palacios
|勒沃庫森
|27
|中場
|16
|蒂亞戈·阿爾馬達
|Thiago Almada
|巴黎聖日耳曼
|25
|中場
|18
|尼科·帕茲
|Nico Paz
|科莫
|21
|中場
|20
|亞歷克西斯·麥卡利斯特
|Alexis Mac Allister
|利物浦
|27
|中場
|24
|恩佐·費南德斯
|Enzo Fernández
|切爾西
|25
|前鋒
|9
|朱利安·阿爾瓦雷斯
|Julián Álvarez
|馬德里競技
|26
|前鋒
|10
|萊納爾·梅西
|Lionel Messi
|邁阿密國際
|39
|前鋒
|15
|尼古拉斯·岡薩雷斯
|Nico González
|尤文圖斯
|28
|前鋒
|17
|朱利亞諾·西蒙尼
|Giuliano Simeone
|馬德里競技
|23
|前鋒
|21
|荷西·曼紐埃爾·洛佩斯
|José Manuel López
|帕梅拉斯
|25
|前鋒
|22
|勞塔羅·馬丁內斯
|Lautaro Martínez
|國際米蘭
|28
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