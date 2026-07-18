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▲世界盃進入到收尾階段，冠軍戰由西班牙VS阿根廷。（圖／翻攝自FIFA World Cup X）

2026世界盃7/20西班牙VS阿根廷基本資訊

兩隊在2026世界盃8強、4強淘汰賽賽事結果

階段 國家隊 比賽日期 對戰組合與賽果 晉級/比賽型態 關鍵進球球員 8強賽 西班牙 🇪🇸 7月11日 西班牙 2 - 1 比利時 常規時間晉級 奧亞爾薩巴爾等 8強賽 阿根廷 🇦🇷 7月12日 阿根廷 3 - 1 瑞士 延長賽晉級 (AET) 麥卡利斯特、阿爾瓦雷斯、勞塔羅 4強賽 西班牙 🇪🇸 7月15日 西班牙 2 - 0 法國 常規時間晉級 奧亞爾薩巴爾、波羅 4強賽 阿根廷 🇦🇷 7月16日 英格蘭 1 - 2 阿根廷 常規時間逆轉勝 費南德斯、勞塔羅

▲歷屆世界盃冠軍一覽。（圖／翻攝自FIFA World Cup X）

兩隊上一次在世界盃贏球是何時？

世界盃決賽什麼情況下可能停賽或延賽？

哪些球隊拿過世界盃冠軍？

▲2026美加墨世界盃決賽將由阿根廷對上西班牙，兩隊最近一次交手是在2018年的友誼賽，西班牙以6：1大勝阿根廷。（圖／翻攝自X FIFA）

西班牙VS阿根廷戰力焦點分析

▲德拉富恩特在賽前特別提到這段往事，並明確表示西班牙絕對不會對梅西實施「人盯人（Man-marking）」戰術。（圖／翻攝自Selección Española Masculina de Fútbol Ｘ）

西班牙VS阿根廷預計先發名單與傷兵名單

位置 🇪🇸西班牙預計先發(4-2-3-1) 🇦🇷阿根廷預計先發(4-3-3) 門將 烏奈·西蒙(Unai Simón) 埃米利亞諾·馬丁內斯(Emiliano Martínez) 後衛 佩德羅·波羅(Pedro Porro) 保·庫巴爾西(Pau Cubarsí) 艾美利克·拉波爾特(Aymeric Laporte) 馬克·庫庫雷利亞(Marc Cucurella) 納韋爾·莫利納(Nahuel Molina) 克里斯蒂安·羅梅羅(Cristian Romero) 利桑德羅·馬丁內斯(Lisandro Martínez) 法昆多·梅迪納(Facundo Medina) 中場 羅德里(Rodri) 法比安·魯伊斯(Fabián Ruiz) 羅德里戈·德保羅(Rodrigo De Paul) 恩佐·費南德斯(Enzo Fernández) 亞歷克西斯·麥卡利斯特(Alexis Mac Allister) 前鋒 拉明·亞馬爾(Lamine Yamal) 丹尼·奧爾莫(Dani Olmo) 亞歷克斯·巴埃納(Álex Baena) 米克爾·奧亞爾薩巴爾(Mikel Oyarzabal) 萊納爾·梅西(Lionel Messi) 勞塔羅·馬丁內斯(Lautaro Martínez) 蒂亞戈·阿爾馬達(Thiago Almada)

西班牙VS阿根廷之戰亮點與結果預測

阿根廷2：0西班牙（或常規時間0：0平局）

梅西、亞馬爾「澡盆之戰」為何引發討論？

▲近期幾張2007年的老照片在網路上突然竄紅，畫面中20歲的梅西（Lionel Messi）溫和地幫一名小男孩洗澡，而其中躺在澡盆中6個月大的嬰兒，則是如今西班牙歐國盃冠軍隊成員、17歲足壇超級新星亞馬爾（Lamine Yamal）（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃西班牙國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 1 大衛·拉亞 David Raya 兵工廠 30 門將 13 瓊·加西亞 Joan García 巴塞隆納 25 門將 23 烏奈·西蒙 Unai Simón 畢爾包競技 29 後衛 2 馬克·普比爾 Marc Pubill 馬德里競技 23 後衛 3 亞歷山德羅·格里馬爾多 Alejandro Grimaldo 勒沃庫森 30 後衛 4 埃里克·加西亞 Eric García 巴塞隆納 25 後衛 12 佩德羅·波羅 Pedro Porro 熱刺 26 後衛 14 艾美利克·拉波爾特 Aymeric Laporte 畢爾包競技 32 後衛 22 保·庫巴爾西 Pau Cubarsí 巴塞隆納 19 後衛 24 馬克·庫庫雷利亞 Marc Cucurella 皇家馬德里 27 中場 5 馬科斯·略倫特 Marcos Llorente 馬德里競技 31 中場 6 米克爾·梅里諾 Mikel Merino 兵工廠 30 中場 8 法比安·魯伊斯 Fabián Ruiz 巴黎聖日耳曼 30 中場 9 加維 Gavi 巴塞隆納 21 中場 10 丹尼·奧爾莫 Dani Olmo 巴塞隆納 28 中場 11 耶雷米·皮諾 Yéremy Pino 水晶宮 23 中場 15 亞歷克斯·巴埃納 Álex Baena 馬德里競技 24 中場 16 羅德里 Rodri 曼城 30 中場 18 馬丁·蘇維門迪 Martín Zubimendi 兵工廠 27 中場 20 佩德里 Pedri 巴塞隆納 23 前鋒 7 費蘭·托雷斯 Ferran Torres 巴塞隆納 26 前鋒 17 尼科·威廉斯 Nico Williams 畢爾包競技 24 前鋒 19 拉明·亞馬爾 Lamine Yamal 巴塞隆納 19 前鋒 21 米克爾·奧亞爾薩巴爾 Mikel Oyarzabal 皇家社會 29 前鋒 25 維克托·穆尼奧斯 Víctor Muñoz 奧薩蘇納 23 前鋒 26 博爾哈·伊格萊西亞斯 Borja Iglesias 塞爾塔維戈 33 ▲西班牙自2010年之後重返世界盃決賽，上一次他們奪得冠軍。（圖／翻攝自Selección Española Masculina de Fútbol Ｘ）



2026世界盃阿根廷國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 1 胡安·穆索 Juan Musso 馬德里競技 32 門將 12 傑羅尼莫·魯利 Gerónimo Rulli 馬賽 34 門將 23 埃米利亞諾·馬丁內斯 Emiliano Martínez 阿斯頓維拉 33 後衛 2 馬科斯·塞內西 Marcos Senesi 伯恩茅斯 29 後衛 3 尼古拉斯·塔利亞菲可 Nicolás Tagliafico 里昂 33 後衛 4 干沙路·蒙提爾 Gonzalo Montiel 塞維利亞 29 後衛 6 利桑德羅·馬丁內斯 Lisandro Martínez 曼聯 28 後衛 13 克里斯蒂安·羅梅羅 Cristian Romero 熱刺 28 後衛 19 尼古拉斯·奧塔門迪 Nicolás Otamendi 本菲卡 38 後衛 25 法昆多·梅迪納 Facundo Medina 朗斯 27 後衛 26 納韋爾·莫利納 Nahuel Molina 馬德里競技 28 中場 5 萊安德羅·帕雷德斯 Leandro Paredes 羅馬 32 中場 7 羅德里戈·德保羅 Rodrigo De Paul 馬德里競技 32 中場 8 瓦倫丁·巴爾科 Valentín Barco 塞維利亞 21 中場 11 喬瓦尼·洛塞爾索 Giovani Lo Celso 皇家貝提斯 30 中場 14 埃克塞基爾·帕拉西奧斯 Exequiel Palacios 勒沃庫森 27 中場 16 蒂亞戈·阿爾馬達 Thiago Almada 巴黎聖日耳曼 25 中場 18 尼科·帕茲 Nico Paz 科莫 21 中場 20 亞歷克西斯·麥卡利斯特 Alexis Mac Allister 利物浦 27 中場 24 恩佐·費南德斯 Enzo Fernández 切爾西 25 前鋒 9 朱利安·阿爾瓦雷斯 Julián Álvarez 馬德里競技 26 前鋒 10 萊納爾·梅西 Lionel Messi 邁阿密國際 39 前鋒 15 尼古拉斯·岡薩雷斯 Nico González 尤文圖斯 28 前鋒 17 朱利亞諾·西蒙尼 Giuliano Simeone 馬德里競技 23 前鋒 21 荷西·曼紐埃爾·洛佩斯 José Manuel López 帕梅拉斯 25 前鋒 22 勞塔羅·馬丁內斯 Lautaro Martínez 國際米蘭 28 ▲阿根廷隊要來挑戰衛冕，成為世界盃史上第三支完成連霸的球隊。（圖／翻攝自Selección Argentina X）



2026世界盃冠軍戰和冠軍戰賽程表

對戰組合 比賽時間 轉播單位 西班牙 阿根廷 3:00 AM FOX Tele FOX One

台灣2026世界盃轉播平台總整理

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年FIFA世界盃即將迎來最終決賽！台灣時間7月20日凌晨3:00，現任歐洲國家盃冠軍西班牙隊將在紐約大都會體育場（MetLife Stadium），正面迎戰現任美洲盃冠軍、衛冕軍阿根廷隊。這是世界盃歷史上首次由歐洲冠軍與美洲冠軍在決賽會師。西班牙本屆以極致的防守與控球統治賽場，而阿根廷則展現了強大的韌性與逆轉魔力。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場冠軍戰雙方的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。▪️對戰組合：西班牙vs阿根廷(2026世界盃冠軍決賽)▪️比賽時間：台灣時間2026年7月20日凌晨3點(美東時間7月19日下午3點)▪️比賽地點：美國紐澤西州大都會體育場(MetLife Stadium)▪️執法裁判：斯拉夫科·溫契奇(Slavko Vincic)▪️轉播資訊：FOX、FOXOne歷史對戰紀錄：兩隊在歷史上交手過12次，雙方以6勝6負2和平分秋色。世界盃交鋒：雙方僅在1966年世界盃有過一次交手，當時阿根廷以2：1獲勝。近期交手：最近一次交手是在2018年的友誼賽，西班牙以6：1大勝阿根廷。西班牙：2026年7月15日(四強賽)。西班牙在四強賽以2：0完勝法國，強勢挺進決賽。阿根廷：2026年7月16日(四強賽)。阿根廷在四強賽克服落後劣勢，以2：1逆轉絕殺英格蘭。西班牙在本屆賽事展現了極其恐怖的統治力，不僅在常規時間內創下37場不敗（27勝10和）的歐洲國家紀錄，本屆世界盃至今更是達成6場零封，僅失1球，且從未在比賽中處於落後。從淘汰賽一路過關斬將，連續擊敗奧地利、葡萄牙、比利時與法國等歐洲列強，防守固若金湯。這是阿根廷隊史第7次闖入世界盃決賽，同時他們也正處於南美國家歷史紀錄的14連勝當中。與西班牙的順遂不同，阿根廷在全部4場淘汰賽中，都經歷了延長賽或是直到第75分鐘後才上演逆轉戲碼。這種在絕境中逢生的強大心理素質，是衛冕軍尋求二連霸的最大武器。根據 FIFA 的賽事規定，若球場方圓8英里（約12.8公里）內偵測到閃電，比賽必須立即暫停，且需在最後一次閃電後維持30分鐘無雷擊紀錄才能復賽。此外，針對極端高溫，官方亦會執行強制飲水機制，確保球員體能狀況在安全範圍內。關於紐澤西近期受到的野火煙霾影響，FIFA並未制定空氣品質指數（AQI）達到特定門檻即自動延賽的準則，而是採「個案評估制」。若空氣品質極度惡劣，主辦方將與專家小組會商，但基於全球轉播與物流安排，FIFA 通常傾向優先調整開球時間或監控氣象改善趨勢，除非環境出現危及生命的緊急風險，否則不會輕易更改決賽賽程。在國際足總世界盃（FIFA World Cup）的歷史中，奪得冠軍次數最多的球隊是「森巴軍團」巴西，他們共贏得5次冠軍（1958、1962、1970、1994、2002 年）。而在 2022 年卡達世界盃中，阿根廷在決賽擊敗法國，奪下了隊史第3座世界盃冠軍。在世界盃歷史上，僅有兩支球隊曾完成過「連霸」壯舉，分別是義大利與巴西。義大利在1934年與1938年連續兩屆奪冠，隨後巴西則在1958年與1962年達成此項紀錄，至今仍是唯二能衛冕成功的國家隊。西班牙中場大腦羅德里（Rodri）與法比安·魯伊斯（Fabián Ruiz）的控制力將是比賽核心，他們擅長用傳導消耗對手；而阿根廷則依賴梅西（Lionel Messi）的組織與勞塔羅·馬丁內斯（Lautaro Martínez）的終結能力，在轉換進攻中尋求致命一擊。兩隊皆是目前世界上團隊足球踢得最好的隊伍。⚽1. 拒絕人盯人：採取「區域聯防與中路絞殺」總教練德尚（Didier Deschamps）曾嘗試對梅西進行人盯人防守，結果遭到了慘痛代價。德拉富恩特在賽前特別提到這段往事，並明確表示西班牙絕對不會對梅西實施「人盯人（Man-marking）」戰術。由於梅西經常在進攻三區或右路肋部遊走，西班牙將採取嚴密的針對性防守，當梅西進入特定區域時，將由該區域的球員負責對位，並由中場與後防線形成兩層防禦線，壓縮他在禁區前沿最致命的「梅西走廊」空間。⚽2. 切斷供應線：羅德里與中場的「高位傳球切斷」隊長羅德里強調，阿根廷絕不只是梅西一個人的球隊，他們是當今世界集體足球踢得最好的隊伍之一。西班牙的戰術核心不是等梅西拿球後才去搶截，而是從源頭切斷阿根廷中場對梅西的傳球供給。羅德里將與法比安·魯伊斯（Fabián Ruiz）坐鎮中路，利用高強度的壓迫與傳球路線攔截，切斷德保羅（Rodrigo De Paul）或麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）與梅西之間的防反連線。只要讓梅西拿不到球，他的威脅就會降到最低。⚽3. 以快制慢：用極致的控球與快速傳導削弱阿根廷的反擊西班牙本屆賽事繳出了令人窒息的防守數據（6場零封、僅失1球），其中最大的祕訣在於「以控代守」。中場球員梅里諾（Mikel Merino）指出，限制梅西的最佳方式就是讓球在西班牙球員腳下更快速地移動。當西班牙的皮球流轉速度越快，阿根廷防守球員就必須進行更多身體對抗與大範圍奔跑，進而沒有多餘的體能與空間發動反擊。同時，這也能有效避免在敏感區域侵犯阿根廷球員，不給梅西任何擅長的自由球定位球機會。西班牙的防守座右銘：「當我們的皮球移動得夠快，對手就沒有時間在危險區域對我們犯規，也沒機會發動反擊。」這套極致的整體傳控體系，將是西班牙用來對抗球王個人天賦的終極解答。傷兵與禁賽情報西班牙：球隊目前陣容齊整。此前缺席訓練的拉明·亞馬爾(大腿輕微撞傷)與右後衛佩德羅·波羅(Pedro Porro，肌肉緊繃)皆已全面恢復訓練，確認可健康出戰決賽。阿根廷：全員健康，斯卡洛尼(Lionel Scaloni)可排出最強陣容迎戰。預測比分：專家分析預測：這將是一場充滿戰術博弈與耐心考驗的比賽。西班牙的控球率預計將高於阿根廷，但阿根廷在防守端的紀律性極高。大賽決賽往往踢得較為保守，部分數據模型預測阿根廷能以2：0勝出完成衛冕；但也有專家認為，西班牙滴水不漏的防線是奪冠的最穩妥保證。整體而言，全場進球數極可能低於3球，勝負將取決於巨星瞬間的靈光一閃。⚽拉明·亞馬爾（Lamine Yamal，西班牙）：19歲的巴薩天才邊鋒，他與梅西那張著名的「洗澡合照」成為本場比賽最火熱的話題。他在右路的突破將是西班牙撕裂對手的關鍵。⚽奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal，西班牙）：本屆賽事已攻入5球，其中4球集中在比賽的第20至40分鐘之間，是西班牙打破僵局的頭號利刃。⚽梅西（Lionel Messi，阿根廷）：39歲的阿根廷傳奇隊長，本屆賽事已斬獲8球。他將帶領球隊挑戰成為歷史上第二支成功衛冕世界盃的國家隊。⚽勞塔羅·馬丁內斯（Lautaro Martínez，阿根廷）：阿根廷的「超級替補」，在連續4場替補上陣的比賽中皆有進球或助攻，創造了世界盃的歷史新紀錄。這張著名的照片拍攝於 2007 年，當時 20 歲的梅西參與了聯合國兒童基金會（UNICEF）與巴塞隆納球團合作的慈善日曆拍攝。當時安排梅西為一名僅 6 個月大的嬰兒洗澡，而這名嬰兒，正是如今 19 歲的西班牙與巴薩超級新星——拉明·亞馬爾。當時沒有人能預料到，這個浴盆裡的嬰兒未來會成為世界足壇最耀眼的天才。梅西是巴塞隆納隊史最偉大的傳奇，而亞馬爾則是目前巴薩青訓營（拉瑪西亞）培育出最被寄予厚望的接班人。球迷與媒體戲稱這張照片簡直是「神蹟預言」，開玩笑說梅西當年不僅是在幫嬰兒洗澡，更像是在為亞馬爾進行「足球天賦的受洗」，將球王的魔力傳承給了下一代。這張照片的討論度在 2026 年世界盃決賽前達到最高潮。當年抱著嬰兒的 39 歲老球王，如今要在世界足球的最高殿堂上，親自迎戰當年浴盆裡那個 19 歲的嬰兒。這種「跨世代的宿命對決」，讓這場冠軍戰增添了極具戲劇張力的史詩色彩。梅西日前在紐約的球迷活動（Fanatics Fest）中，也親口回應了這張爆紅的照片。他笑著表示生命運作的方式非常「瘋狂」：「我拍那張照片時他還是個嬰兒，現在我們卻要在世界盃交手了。老實說這真的很瘋狂，但他毫無疑問已經是當今世界上最棒的球員之一。我祝他好運，因為對他好的事，對巴塞隆納也是好事；但決賽那天，我們會盡全力阻止他發揮。」