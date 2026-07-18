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中華職棒明星賽今（18）日熱鬧登場，場上球星較勁外，場下話題依舊滿滿。樂天桃猿內野手馬傑森與啦啦隊女神林襄近期戀情高調升溫，兩人在明星賽相關活動中頻頻放閃，而今日球迷又發現一個甜蜜細節。馬傑森在明星賽選擇的背號竟然是林襄在啦啦隊的專屬背號「95」，讓網友直呼「太閃了⋯⋯」同時球迷也注意到另一位樂天桃猿球員宋嘉翔同樣用背號「91」向愛妻Joy示愛，笑稱「樂天桃猿是不是都這樣放閃？」中職明星賽期間，中職官方社群公布球員背號選擇，不少眼尖球迷發現，馬傑森此次身穿中華隊戰袍參加明星賽時選擇了「95號」背號。由於林襄的啦啦隊背號就是95號，因此這個巧合立刻引發討論。不少粉絲看到後紛紛留言：「馬傑森太明顯了啦」、「這個明星賽是想讓我們眼睛都瞎了吧」、「已經瞎了」。近期馬傑森與林襄互動越來越大方。明星賽晚宴上，馬傑森甚至在眾人起鬨下公主抱林襄，還配合現場要求磨鼻子放閃，讓中職會長蔡其昌都忍不住笑稱「今晚到底是明星賽晚宴，還是兩人的婚宴」，現場甜度爆表。除了馬傑森之外，另一位樂天桃猿球員宋嘉翔同樣被球迷抓到甜蜜巧思。宋嘉翔此次明星賽選擇「91號」作為背號，而這個數字也被網友發現與老婆Joy的名字諧音相呼應。Joy是台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」一粒的姐姐，去年大年初一公布與宋嘉翔登記結婚，兩人至今也經常透過社群分享生活點滴。從馬傑森的95號，到宋嘉翔的91號，兩位樂天球員都在明星賽舞台上偷偷藏入另一半的身影，也讓球迷笑翻大喊：「樂天桃猿都要這樣放就對了。」