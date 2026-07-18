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國民黨籍立委萬美玲近日因為兒子佀廣洋捲入霸凌風波，連帶家族財產申報受到外界關注。近日外界質疑萬美玲在桃園市「中平段」申報擁有「4塊土地、5個建物」，而該區域屬於被凍結長達40年的公共設施保留地，卻偏偏在市長張善政上任後的中平重劃區瞬間解凍。對此，萬美玲17日於臉書發表聲明駁斥，強調其持有的土地及建物根本不在重劃區的範圍之內，也從未以職權謀取私利，呼籲外界切勿刻意扭曲事實、散布不實指控以訛傳訛。萬美玲指出，針對有心人士造謠影射，她在財產申報中「中平段」的土地與建物，是所謂精準布局獵地，與張善政市長上任後啟動的中平重劃區有關。今具體舉證嚴正駁斥，相關事實說明如下：1. 中平重劃區，範圍包含原公二、兒八、市二、市四及人行步道等，公有及私有公共設施保留地，透過「公辦跨區重劃」方式取得完整公二公園。2. 該都市計畫是在鄭文燦前市長任內：108.8.5桃園市都市計畫委員會審議通過後送內政部。110.12.21內政部都市計畫委員會審議通過。3. 而在她財產申報中所謂的中平段土地、建物，是30年的中古屋及車位的持分，在民國87年及93年分別購買所得，且根本不在中平重劃區範圍內。萬美玲說，不論是中平重劃區的範圍、都市計畫變更時序、及她持有土地的實際情況，均屬公開資訊，任何人只要查證後，便可輕易得到事實。然而卻遭人惡意造謠抹黑，刻意扭曲事實、散布不實指控，今已清楚說明，請勿再以訛傳訛。