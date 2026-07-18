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iPhone 17 Pro另送配件購物金

▲vivo X300系列主打蔡司光學鏡頭與長焦拍攝能力，鎖定演唱會、音樂祭及旅遊攝影需求，活動期間空機價降至1萬9990元。（圖／記者周淑萍攝）

vivo X300大砍1.1萬元

三星A57下殺5500元、紅米Note 15只要6890元

平板及穿戴裝置也同步降價

▲傑昇通信推出「夏日消暑祭」限時優惠，涵蓋iPhone 17系列、vivo X300、Google Pixel 10及三星Galaxy A57等機型，其中vivo X300降幅最高達1.1萬元。（圖／官方提供）

蘋果新一代iPhone尚未亮相，不想苦等新機，又擔心價格上漲的消費者，近期可留意通路空機優惠。傑昇通信即日起至7月19日推出「夏日消暑祭」，其中iPhone 17 Pro降價2710元，256GB版本售價來到3萬7190元；主打長焦拍攝的vivo X300更一口氣降價1.1萬元，空機最低1萬9990元。傑昇通信活動期間，iPhone 17 Pro 256GB從原價3萬9900元降至3萬7190元，現省2710元，並加碼贈送價值500元的配件購物金，適合用來添購保護殼、保護貼等相當划算。此外，入門款iPhone 17e 256GB則從2萬1900元降至1萬9990元，現省1910元，購機另可獲得最高1000元配件購物金。對於預算控制在2萬元的消費者，門檻相對較低。安卓陣營降幅最大的是vivo X300，原建議售價3萬990元，活動價降至1萬9990元，價差達1.1萬元。vivo X300主打蔡司光學鏡頭及長焦拍攝能力，定位鎖定演唱會、音樂祭及旅遊攝影需求。對經常需要從遠距離拍攝舞台表演的追星族而言，降價後讓原本超過3萬元的影像旗艦，首次跌進2萬元內。中階手機方面，Google Pixel 10指定香茅綠版本，則從2萬6490元降至1萬6990元，現省9500元。三星Galaxy A57活動期間降幅5500元，特價為1萬3990元；紅米Note 15 5G則只要6890元就能買到，適合作為學生機、工作機或備用手機。三星Galaxy Tab S10 Lite WiFi版（6GB／128GB）售價8990元，現省4500元、Apple Watch SE第3代44mm GPS版則降至8190元，較原價便宜710元。傑昇通信提醒，本次優惠每人限購一台，價格為現金價，各機型顏色與庫存以門市現場為準，購機時須在現場拆封並確認手機序號。