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▲ 學員於「職涯LEVEL UP爭霸戰」分組實作，運用AI簡報工具整合自我探索、企業參訪與工具應用心得，在角色分工中培養協作及問題解決能力。（圖／高市青年局提供）

▲青年局長林楷在經驗傳承時表示，無論科技如何演進，「人」依舊是掌握決策的靈魂；在下達精準指令與最後的資訊查核上，絕不能忽視人類獨立思考與把關的關鍵角色。（圖／高市青年局提供）

為協助青年掌握AI時代職場趨勢，高雄市政府青年局首度辦理兩日制主題式職涯營隊「港覺超速 X 職達未來－2026大港青年AI職涯體驗營」17日落幕。隨即25日「職對你有港覺」系列活動也將邀請知名藝人謝祖武開講「起點低不是結局」，透過生命經驗與職涯分享，陪伴青年探索未來、勇敢迎向職場挑戰。連續兩日制主題式職涯營隊「港覺超速 X 職達未來－2026大港青年AI職涯體驗營，參與學員透過自我探索、企業參訪、AI工具實作等課程，完整體驗「自我認識、技能培養、產業探索、成果實踐」的職涯學習歷程，並從課堂學習延伸至產業現場，培養面對AI時代所需的職場競爭力。青年局長林楷軒表示，AI工具演進的速度極快，在正規教育之外，青年更需要培養跨領域的自主學習能力。林楷軒指出，AI正快速重塑工作模式與產業樣貌，未來真正的競爭力不單是學會操作既有工具，更在於具備「持續學習、善用工具解決問題」的核心能力。他期盼學員將這兩天的實戰經驗轉化為職涯養分，大膽用AI放大個人優勢，在未來的職場中精準定位，找到屬於自己的發展方向。在成果發表環節中，青年局長林楷軒現場也傳授實用的簡報與表達心法，提醒同學上台時應展現自信儀態，用簡潔有力的自我介紹建立職場第一印象。他特別強調，兩天的實作讓大家深刻體會到，無論科技如何演進，「人」依舊是掌握決策的靈魂；在下達精準指令與最後的資訊查核上，絕不能忽視人類獨立思考與把關的關鍵角色。參與活動學員楊莉羚則分享，兩天的體驗營讓她收穫滿滿，透過深入認識MBTI人格特質，不僅更了解自身優勢與適合的職涯方向，也學會運用AI工具下達精準提示，進一步分析不同人格特質與職務類型的適配性，讓原本模糊的職涯規劃變得更加清晰，也增添未來投入職場的信心。青年局指出，「職對你有港覺」將持續透過職場體驗、職涯講座及主題營隊等多元形式，陪伴青年探索職涯方向、提升職場所需能力，協助青年因應AI時代帶來的挑戰與機會。接續將於7月25日下午2時30分在高雄市立美術館B1演講廳舉辦「起點低不是結局」職涯講座，邀請知名藝人謝祖武擔任講者，分享超過30年演藝生涯面對職涯轉折、壓力挑戰與自我突破的心路歷程。講座優先開放16至45歲就學、就業或設籍高雄市的青年，可透過Google表單或ACCUPASS活動通擇一報名。