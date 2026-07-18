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▲Lulu說她當時擔任紅毯主持人，工作人員居然嗆她：「妳以為妳是誰啊，怎麼可以坐這」。（圖／完全娛樂YouTube）

女星Lulu（黃路梓茵）過去曾擔任金曲獎紅毯（星光大道）主持人，但當天卻發生誇張事件，Lulu坐在小巨蛋觀眾席，居然被工作人員質問：「你是誰？」Lulu說經紀人當下拿出她的工作證，結果還被那名工作人員摔在地上。事隔多年，她想起這件事還是覺得很心酸，哽咽直呼是自己當時能力不夠，才讓她跟經紀人都被看不起，這段往事後來也成為Lulu拚命工作的養分。Lulu近日在節目《完全娛樂》中，分享這段往事，她表示自己也是從小主持人開始做起，多年前她接到金曲獎紅毯主持工作，還要協助典禮中間的廣告主持、幫忙補位，結果她被現場導演安排坐在某個位置上時，突然有工作人員靠近，問她為什麼坐在這裡。工作人員沒有認出Lulu是主持人，還要趕她出去，經紀人趕緊拿出Lulu的工作證給他看，結果對方居然把工作證直接摔在地上，讓Lulu和經紀人當下非常傻眼、不知所措。Lulu表示：「我們至今找不到他是誰」，但這段往事已經成了她在演藝圈努力向上爬的養分「我會覺得是我自己能力不夠」。之後Lulu越挫越勇，在演藝圈不斷打拚努力，終於在2019年時，成為第30屆金曲獎頒獎典禮主持人，是金曲獎典禮有史以來最年輕的單獨主持者。Lulu說自己當時再次走進小巨蛋，心情五味雜陳，認為她終於做到了：「我有讓大家知道我是誰，然後你們不要再有人摔我經紀人的名牌了。」Lulu更坦言自己每次講到這件事就很想哭，話說到一半已經忍不住掉淚，讓粉絲相當心疼，紛紛留言鼓勵她：「Lulu你是最棒的」、「最棒的復仇就是過得更好，讓別人再也不敢看不起你」、「這個視角好好噢！金曲獎不只是光鮮亮麗的，也有一些人默默努力、默默委屈、默默的復仇成功」。