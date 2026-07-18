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迎戰年底九合一大選，國民黨內評估，澎湖縣有望綠地變藍天，但嘉義市、彰化縣、新北市、宜蘭縣4縣市選情堪慮，「彰化這一局就是輸在謝家」，另外新北市長參選人李四川民調領先幅度持續下滑，和民進黨蘇巧慧差距越來越近，但若新北市長侯友宜全力輔選，仍有望守住。另外在高雄市，雖然民進黨賴瑞隆人氣不高，然柯志恩菁英形象太強，仍無法突破到舊縣區，要拚突圍仍有一段距離；而國民黨團總召傅崐萁大本營花蓮，游淑貞在3腳督下有望勝出，但若是1對1，恐有硬仗。距離11月28日地方大選倒數近4個月，國民黨將在7月26日全代會後正式進入選戰模式，盤點藍營執政縣市，目前宜蘭、新北、嘉義、彰化4縣市較危險，其中嘉義市、彰化基本上板上釘釘，高層曾私下嘆「彰化這一局就是輸在謝家」，也透露地方確實有醞釀「換魏」，有人提議將謝衣鳯、柯呈坊、洪榮章3人找回來重新做民調，但並不可行。新北市部分，高層雖堅稱「李四川會贏」，但也坦言民調和蘇巧慧拉近，至於外界傳聞的新北市長侯友宜並未全力輔選，他則不擔心，認為最後仍會歸隊，「如果新北市掉了，他以後怎麼辦？」宜蘭縣部分，吳宗憲出線後，地方空降批評聲量猛烈，認為爭取提名的縣議會議長張勝德被「做掉」，高層多次前往地方整合，但效果似乎不如預期，不過高層仍認為，民眾對吳宗憲的口條、立院表現不錯，仍有機會。綠營執政縣市部分，黨高層分析，民進黨在澎湖縣換將後恐變天，主因在於4年前國民黨賴峰偉是因為脫黨參選的馬公市長葉竹林，才導致民進黨陳光復拿下，然陳光復因意外改由妻子吳淑瑾「代夫出征」，選票能否全數轉移還是兩說，雖然葉竹林此次仍執意參選，但能量遠比2022年挾帶市政資源弱的許多，評估拿回機率很大。值得一提的是，花蓮縣目前選情詭譎，國民黨參選人游淑貞、花蓮縣議會議長張峻、前花蓮市長魏嘉賢3強鼎立，黨內評估，3腳督情況下，游淑貞有望過關，但若是1對1，恐怕將有硬仗。