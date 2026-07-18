周星馳睽違多年推出的新作《功夫女足》，11日正式在中國上映，網路評價兩極，有韓國媒體報導稱，電影中韓國隊疑似被多重醜化，引發韓國社會乃至學界強烈不滿。
根據《韓國時報》報導，在《功夫女足》中，一支名為「梨花」（Ewha）的韓國球隊，被廣泛認為是在影射韓國的「梨花女子大學」，隊員被描繪成比起足球實力，更執著於化妝、配戴角膜放大片的花瓶，暴力且不誠實，不僅在比賽期間暗中攻擊對手，還會假裝自己是受害者欺騙裁判。在其中一個場景中，她們甚至用蹩腳的韓文喊著：「裁判，請幫幫我們！」
韓國誠信女子大學的教授徐坰德（Seo Kyoung-duk，音譯）直言，《功夫女足》已經越界，不僅侮辱了韓國女性，還侮辱了韓國體育界，強調：「不論電影的虛構成分有多高，一再侮辱韓國都是錯誤的」、「雖然這部電影自稱是一部低預算喜劇，但片中甚至刻意插入了會招來嘲笑的蹩腳韓文對白。」
徐坰德還點名了2022年、北京冬奧期間上映的一部中國競速滑冰短片，當時該片也是將韓國的運動員，描繪成「習慣作弊者」，反覆侮辱韓國。
報導還提到，除了電影，之前包括中國官媒《央視》在內的中國媒體，也曾將韓國描繪成「整型工廠」，將「K-beauty」（韓國美容文化）定性成對整型手術的病態執著，以此作為反韓論述的素材，2國矛盾持續增加。
我是廣告 請繼續往下閱讀
韓國誠信女子大學的教授徐坰德（Seo Kyoung-duk，音譯）直言，《功夫女足》已經越界，不僅侮辱了韓國女性，還侮辱了韓國體育界，強調：「不論電影的虛構成分有多高，一再侮辱韓國都是錯誤的」、「雖然這部電影自稱是一部低預算喜劇，但片中甚至刻意插入了會招來嘲笑的蹩腳韓文對白。」
徐坰德還點名了2022年、北京冬奧期間上映的一部中國競速滑冰短片，當時該片也是將韓國的運動員，描繪成「習慣作弊者」，反覆侮辱韓國。
報導還提到，除了電影，之前包括中國官媒《央視》在內的中國媒體，也曾將韓國描繪成「整型工廠」，將「K-beauty」（韓國美容文化）定性成對整型手術的病態執著，以此作為反韓論述的素材，2國矛盾持續增加。