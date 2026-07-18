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《黃泉使者》打造和風入口 尤爾、阿薩成拍照焦點

▲木棉花漫博攤位以《黃泉使者》為主題，透過深色木質結構與和風格窗打造現世、黃泉交界場景。（圖／木棉花提供）

▲《黃泉使者》尤爾、阿薩角色壓克力立牌。（圖／木棉花提供）

▲《黃泉使者》尤爾、阿薩壓克力造型胸章，可裝飾於提袋等日常用品。（圖／木棉花提供）

▲《黃泉使者》布面滑鼠墊以尤爾、阿薩及作品世界觀為主題設計。（圖／木棉花提供）

▲《黃泉使者》拍立得風明信片組一組12入，收錄動畫角色與經典畫面。（圖／木棉花提供）

6大限定福袋千元起 芙莉蓮夜燈音箱入袋

▲《黃泉使者》福袋售價1000元，內含超級大紙袋、萬用絨毯、全彩抱枕及胸章組。（圖／木棉花提供）

▲《進擊的巨人》福袋售價1000元，收錄萬用絨毯、8入A3海報組及炫彩大胸章。（圖／木棉花提供）

▲《Lycoris Recoil 莉可麗絲》福袋以錦木千束、井之上瀧奈為主題，售價1000元。（圖／木棉花提供）

▲《葬送的芙莉蓮》福袋售價1300元，內含夜燈藍牙音箱、大造型抱枕及超級大紙袋。（圖／木棉花提供）

▲《戀上換裝娃娃》福袋收錄頭戴式藍牙耳機、大造型抱枕及超級大紙袋，售價1300元。（圖／木棉花提供）

▲《膽大黨》福袋以高速婆婆為設計主題，收錄頭戴式藍牙耳機與大造型抱枕。（圖／木棉花提供）

芙莉蓮、膽大黨新品登場 家庭教師戒指開放預購

▲《葬送的芙莉蓮》30公分壓克力立牌以芙莉蓮為主角，採愛心造型底座設計。（圖／木棉花提供）

▲《JOJO的奇妙冒險》推出主題水洗牛皮收納袋，可作為日常餐袋或隨身提袋使用。（圖／木棉花提供）

▲《HUNTER×HUNTER 獵人》盲抽壓克力色紙推出多款角色圖樣供粉絲收藏。（圖／木棉花提供）

消費滿額6重送 最高門檻送無線充電器

▲《葬送的芙莉蓮》寶箱怪造型悠遊卡，以芙莉蓮被寶箱怪吞住的經典場面打造立體造型。（圖／木棉花提供）

電影票4張96折、5張9折 門市與線上同步販售

🟡 木棉花2026台北漫畫博覽會參展資訊

2026台北漫畫博覽會將於7月23日至27日在台北世貿一館登場，動畫代理商木棉花今年集結《黃泉使者》、《進擊的巨人》、《葬送的芙莉蓮》、《膽大黨》等人氣作品，推出漫博首賣新品、6款限定福袋及6重滿額贈，最低福袋價格自1000元起，現場更將設置電影票優惠專區。本屆攤位以動畫《黃泉使者》作為入口主題，透過視覺元素，打造現世與黃泉交界的神祕場景。入口兩側設置尤爾、阿薩等角色大型掛旗，地面則融入作品中的玉珮標記，是粉絲進場前不能錯過的拍照打卡區。《黃泉使者》推出多款漫博商品，包括尤爾、阿薩角色壓克力立牌，每款售價220元；壓克力造型胸章每款200元，以及布面滑鼠墊、1000片直向拼圖、12入拍立得風明信片組等周邊。木棉花今年共推出6款作品福袋，分別為《黃泉使者》、《進擊的巨人》、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》、《葬送的芙莉蓮》、《戀上換裝娃娃》及《膽大黨》，售價介於1000元至1300元。《黃泉使者》福袋市值3150元，售價1000元，內容包含超級大紙袋、萬用絨毯、50公分全彩抱枕及2入炫彩大胸章組；《進擊的巨人》福袋同樣售價1000元，收錄萬用絨毯、8入A3海報組及炫彩大胸章。《Lycoris Recoil 莉可麗絲》福袋以千束、瀧奈為主角，內容包括萬用絨毯、全彩抱枕及2入胸章組，售價1000元。售價1300元的《葬送的芙莉蓮》福袋則主打大造型抱枕及夜燈藍牙音箱，商品市值3530元；《戀上換裝娃娃》與《膽大黨》福袋皆包含角色造型抱枕、頭戴式藍牙耳機及超級大紙袋，售價同為1300元。漫博首賣新品涵蓋多部新舊作品，《葬送的芙莉蓮》推出寶箱怪造型項鍊、30公分壓克力立牌及刺繡口袋T恤；《膽大黨》則有絨毛伸縮鑰匙圈、15公分玩偶吊飾及造型抱枕。經典作品方面，《JOJO的奇妙冒險》推出紅寶石項鍊、水洗牛皮收納袋及性感手槍主題魔鬼氈T恤；《HUNTER×HUNTER 獵人》帶來壓克力色紙、大壓克力鑰匙圈，以及以「大天使的氣息」為概念的三合一造型抱枕毯。《家庭教師HITMAN REBORN!》則推出大空戒、風紀臂章及盲抽壓克力鑰匙圈，精選商品區另開放彭哥列戒指收藏組預購，售價3500元。《葬送的芙莉蓮》寶箱怪造型悠遊卡金色版，以及《鬼滅之刃 無限城篇》角色手錶也將於展場亮相。其他商品還包括《鬼滅之刃》九柱海報收藏冊、鎹鴉絨毛磁吸手機支架、《暗殺教室》殺老師絨毛玩偶，以及《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》角色壓克力立牌等。木棉花本屆推出6階段滿額贈，單筆消費滿550元，可獲得《無職轉生》超級大紙袋；滿1399元贈送《關於我轉生變成史萊姆這檔事》絨毛胸章；滿2499元可獲得《HUNTER×HUNTER 獵人》帆布袋。消費滿3999元贈送《86－不存在的戰區－》長型不鏽鋼杯；滿6699元送《膽大黨》貓咪造型舒壓慢回彈；最高滿8999元，則可獲得《戀上換裝娃娃》背光無線手機充電器。實際贈品數量與兌換方式依現場公告為準。值得注意的是，現場另規劃特價商品區，包含資料夾、壓克力立牌、鑰匙圈、馬克杯、抱枕、公仔及服飾等，最低優惠價格自30元起。漫博現場也將設置「木棉花電影服務台」，指定電影單人票原價每張250元，任選4張可享96折、每張240元；任選5張享9折、每張225元，並可跨作品混搭購買。未能前往漫博現場的粉絲，也可透過木棉花台北地下街、台中一中街、高雄一番街等門市，以及木棉花樂園、蝦皮商城購買部分福袋與首發新品，實際品項及數量仍以各通路公告為準。📌日期：2026年7月23日（四）～7月27日（一）📌時間：10:00～18:00📌地點：台北世貿展覽一館（台北市信義區信義路五段 5 號）📌活動內容：《黃泉使者》主題入口、6大限定福袋、漫博首賣新品、6重消費滿額贈及展場限定電影票優惠