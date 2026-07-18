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洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）去向成為今年夏天的焦點，雖然克里夫蘭騎士被外界視為最大熱門，但《ESPN》資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）卻提出不同看法，認為邁阿密熱火反而可能是最適合詹姆斯的下一站。不僅如此，詹皇昔日奪冠老搭檔「AD」戴維斯（Anthony Davis）公開承認正密謀招募詹姆斯來去華盛頓巫師隊抱團。熱火今夏已經完成震撼補強，透過交易迎來「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與波提斯（Bobby Portis Jr.），一舉提升爭冠競爭力。如今球團仍積極等待詹姆斯的決定，希望打造出一支足以衝擊總冠軍的邪惡帝國。溫德霍斯特日前在《The Hoop Collective Podcast》談到詹姆斯未來動向時表示，雖然自己與克里夫蘭有深厚連結，但從籃球角度分析後，他認為熱火可能比騎士更適合詹姆斯：「我沒有任何內幕消息，也沒有掌握他的決定。但我越深入思考，越覺得邁阿密更合理。」溫德霍斯特指出，如果詹姆斯希望再打幾年，熱火將提供非常理想的環境，除了能持球掌控進攻節奏，也能透過球隊防守體系減少他的負擔，「他可以在那裡持球，也可以在防守端得到保護。」溫德霍斯特認為，字母哥以及阿德巴約（Bam Adebayo）兩位頂級防守者，能夠替39歲的詹姆斯分擔大量防守壓力，讓他將更多精力放在進攻端。如果詹姆斯最終選擇加盟熱火，將是他與球團總裁萊利（Pat Riley）的二度合作。雙方過去曾在2010年至2014年間打造「熱火三巨頭」，並兩度拿下NBA總冠軍。如今熱火已經擁有聯盟前5等級的球星安戴托昆波，若再加入詹姆斯，兩人輪流主導進攻，理論上能讓熱火在48分鐘內保持超強的壓制力。此外，詹姆斯也能補足熱火目前缺少的第二持球核心問題。在現代NBA強調攻守轉換與持球創造的環境下，詹皇的組織能力仍是聯盟頂級。不過，熱火目前陣容也存在疑問。若詹姆斯、安戴托昆波、阿德巴約、維金斯（Andrew Wiggins）同時在場，四人的進攻型態可能過於相似，缺少穩定外線火力。因此熱火總裁萊利近期也公開表示，球隊仍希望補進更多頂級射手，包括尋找像湯普森（Klay Thompson）這類具備大量外線威脅的球員，讓超級球星能用比較省力的方式扛起整支球隊。除了熱火、騎士等熱門選項外，詹姆斯的老隊友戴維斯（Anthony Davis）近日也透露，自己曾與詹皇討論加盟華盛頓巫師的可能性。戴維斯接受採訪時表示：「也許喔，我們確實有過一些深入的對話。」兩人在湖人時期建立深厚默契，2019年聯手加盟洛杉磯後，成功在2020年帶領湖人奪下總冠軍。如今若詹姆斯選擇前往華盛頓，將有機會再次與戴維斯合作。不過目前巫師並未被列入外界認為的主要競爭者。根據多方消息與報導指出，騎士、熱火、勇士、76人與灰狼仍是最有機會爭取詹姆斯加盟的球隊。巫師目前正以崔楊（Trae Young）、狀元杜比安薩（AJ Dybantsa）與戴維斯為核心打造未來藍圖，球團總管道金斯（Will Dawkins）也強調，戴維斯希望留在華盛頓發展。