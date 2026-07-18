我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基隊在剛結束的全明星賽後，原本帶著四連勝的氣勢迎戰洛杉磯道奇隊，不料在今（18）日於主場進行的系列賽首戰中，因為一記關鍵的失投球慘遭逆轉。洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）主投7局表現強勢，卻在最後關頭被道奇隊蒙西（Max Muncy）敲出致勝兩分砲，最終洋基以1：2惜敗，主場四連勝紀錄就此畫下句點。本場比賽前6局，柯爾展現王牌身手，聯手封鎖道奇打線，一度讓洋基保持1：0領先。關鍵的第7局，柯爾保送了道奇強打貝茲（Mookie Betts）後，總教練布恩（Aaron Boone）登板與他溝通。布恩賽後坦言這是他個人的判斷失誤：「當時該換人的。他問我『你還有一球嗎？』我說好。有時候，教練必須得從投手手中接過決定權。」留在場上的柯爾在對付蒙西時，前兩球取得0好2壞優勢，甚至一度認為第三球滑球已進入好球帶，但裁判判決為壞球。隨後，柯爾再度祭出滑球，卻失投偏向紅中位置，被孟西大棒一揮，掃出右外野看台二層看台，這發兩分砲直接將戰局翻轉，讓洋基從領先變成落後。洋基隊近期深陷當家強打賈吉（Aaron Judge）因傷缺陣的困境，傷勢復原狀況未如預期，導致打線戰力大打折扣。面對道奇先發投手「令和怪物」佐佐木朗希（Roki Sasaki）以及後續的牛棚車輪戰，洋基打線整場僅在四局下靠著多明格斯（Jasson Domínguez）在對手捕逸下跑回唯一一分，全場攻勢極度疲軟。八局下半，洋基一度迎來追平良機，格里沙姆（Trent Grisham）擊出安打後，三壘指導教練羅哈斯（Luis Rojas）大膽揮旗示意衝本壘。然而，道奇隊中外野手佩吉斯（Andy Pages）精準回傳，經游擊手貝茲（Mookie Betts）中繼後，精采觸殺格里沙姆於本壘前，徹底澆熄了洋基的反攻氣焰。此役落敗後，洋基戰績來到54勝43敗。由於紅襪隊同日橫掃光芒，洋基在美聯東區的領先優勢進一步縮小，目前落後暫居首位的光芒隊2.5場勝差。對於這場關鍵的惜敗，柯爾賽後顯得相當無奈：「那球確實不是我要的位置，但對手的打擊表現也非常出色。這真的很令人沮喪。」接下來兩隊將繼續進行系列賽，洋基急需調整打線火力，否則在傷兵潮的影響下，季後賽席次的競爭將會變得更加艱困。