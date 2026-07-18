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暑假商機退「職缺減少」 專家：寒假消費檔期多

長期青年打工族比例增 短期學生打工面臨競爭

以往暑假正是打工旺季，但近年似乎愈來愈難找職缺，根據打工平台調查，傳統觀念中的暑期黃金旺季，已正式被寒假超車，台灣短期兼職市場正面臨劇烈的「季節大移轉」與「結構性失衡」挑戰。專家也分析3大原因。過去「暑假就是唯一打工旺季」的市場結構已經徹底改變！根據「打工趣」分析站內數據指出，疫情後打工呈現僧多粥少的困境。傳統暑期打工旺季，雖然前6月的活躍用戶仍較成長，但職缺數和求職人數近年大多都呈現暑假不如寒假的情況。打工趣說明，2025年暑期打工職缺數更比寒假打工降低24.1%，減少快4分之1；而近2年暑期求職人數也比寒假分別少了13%與12.4%，代表暑期打工熱度大不如前。打工趣執行長林偉立表示，暑期打工學生求職端的供給依然強勁，核心關鍵在於企業雇主端對於暑期商機、大學「一學期16週」制度與工作型態改變帶來本質上的改變，將更多招募力道轉移至天數短、檔期緊湊的寒假區間。林偉立分析3大主因，包括「暑期商機衰退，導致職缺減少」。他說，暑假以往有許多應景大型活動與出遊商機，但近年因「酷暑」及「國旅」大幅被出國旅遊取代，導致國內活動與旅遊商機不再。林偉立說，相對在寒假檔期，涵蓋年貨大街、尾牙、年節伴手禮、春節連假等「全年最高峰的消費黃金期」；對企業而言，急需大量人手、短期內定勝負的「遭遇戰」，因而更願意釋出密集且高時薪的短期職缺。另外，大學「一學期16週」制度推行、也讓寒假打工者超越暑假。林偉立指出，年節等國定假日提升了打工時薪，也讓不少需要返鄉者無法利用寒假出國，因而投入寒假打工市場者大幅增加。林偉立提到，長期青年打工族比例增加後，也讓短期學生打工較不受青睞。他解釋，過往暑期打工之所以盛行，是因為社會多數人都被綁定在正職工作上，因此雇主會專門開出暑期打工職缺，並接受短期學生應徵。但近年工作觀念改變，愈來愈多人平日就有長期兼職，林偉立說，同時許多年輕人面對低薪高責任的正職工作，寧可同時做好幾份兼職工作，因此大學生暑期短期求職也面對著30至40歲世代長期兼職的競爭。