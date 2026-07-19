今天（7月19日）迎來2026年極罕見的「三合一」超級吉日！這天不僅是玉皇大帝開天門、赦免凡人罪業的「天赦日」與「天貺日」，更巧逢財神爺坐騎「虎爺」的聖誕千秋。多位命理專家一致指出，這種奇蹟般的吉日磁場疊加，錯過恐要再等26年！不論是想消災解厄，還是渴望在下半年翻身補財庫，都必須牢記今天的開運攻略。
🟡天赦日是什麼？2026年剩這三天趕緊改運
在傳統信仰中，天赦日是玉皇大帝法外開恩、特赦凡間的日子。相傳每個人生來都帶著前世因果功過，若近期感到工作卡關、財務停滯或諸事不順，正是藉由這一天誠心懺悔、清除負面磁場並重新啟動運勢的絕佳時機。天赦日每年日期不固定，2026年共有六天，今天7月19日是第四個，錯過今天，全年就只剩下10月1日與12月16日最後兩次機會，信眾務必好好把握。
🟡虎爺是誰？既能招財又是兒童守護神
民俗專家謝沅瑾指出，在民間信仰中，大眾熟知的武財神趙元帥、城隍爺與保生大帝都是以老虎為坐騎。由於長年在神明身邊幫忙，虎爺本身便具備驅邪、招財、鎮宅的神力。因為台語發音相近「好野」，且擁有掌握財富的能力，被視為具有財神神格；同時祂也是「兒童的守護神」，若小孩健康不佳或易吵鬧，長輩會祈求虎爺認孩子為契子保平安。
🟡天赦日禁忌怎麼拜？必備手寫懺悔文流程攻略
命理專家湯鎮瑋在《命運好好玩》節目中提醒，天赦日一早起床「先別說話」、別看訊息，以免因起床氣或壞情緒惡口罵人，否則悔過、求福都會失效；今天也切忌殺生與吃牛肉。
楊登嵙老師提醒，祭拜玉皇大帝可在上午5點至下午3點間，前往天公廟或在自家門口擺案桌，準備清茶、水果、素餅、手寫懺悔文、金紙與12顆帶殼桂圓。懺悔文並無制式規則，手寫下姓名、生日、地址與想懺悔的事即可。稟告後唸誦懺悔文，擲出三個聖筊獲得神明開恩後，將金紙與懺悔文焚化，再將桂圓殼敲碎丟入金爐，便能脫胎換骨。
🟡虎爺生日供品用什麼？四大財運吉時拜法全懂
風水命理師高宏寓指出，今天向虎爺求財有四大吉時（06:10-06:50、07:10-08:30、09:10-10:50、11:10-12:50）。拜拜時須遵循順序，先拜完天公與廟宇主神，最後才能拜神桌底下的虎爺，若只單拜一尊神明是大不敬。廟宇虎爺分為「桌下守壇虎」求偏財與業績，「桌上虎將軍」則求升官加薪。
供品雖相傳喜愛生肉與生食，但高宏寓提醒，部分廟宇主神禁葷，若不確定規範，改用麻糬、花生糖、水果等點心最安全，且拜完一定要把供品帶回家以免腐敗。
🟡煮錢水與曬生財工具！名師曝最強換氣開運法
除了祭拜，今天更是開天門的「天貺節」。高輔進老師建議，可在午時（11點至13點）出門曬太陽至少10分鐘，承接潑天好運並消災解厄。
命理專家王老師則推薦「曬生財工具」，在吉時將錢包、印章與16元硬幣拿到太陽下曝曬15分鐘，並默念願望與「乾元亨利貞」，隨後到廟宇換虎爺的「錢水」當錢母。柯柏成老師也分享，可將168枚硬幣加清水與橘子皮煮沸成「錢水」在家中換氣，硬幣留作錢母，將福報與良善循環分享出去。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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在傳統信仰中，天赦日是玉皇大帝法外開恩、特赦凡間的日子。相傳每個人生來都帶著前世因果功過，若近期感到工作卡關、財務停滯或諸事不順，正是藉由這一天誠心懺悔、清除負面磁場並重新啟動運勢的絕佳時機。天赦日每年日期不固定，2026年共有六天，今天7月19日是第四個，錯過今天，全年就只剩下10月1日與12月16日最後兩次機會，信眾務必好好把握。
民俗專家謝沅瑾指出，在民間信仰中，大眾熟知的武財神趙元帥、城隍爺與保生大帝都是以老虎為坐騎。由於長年在神明身邊幫忙，虎爺本身便具備驅邪、招財、鎮宅的神力。因為台語發音相近「好野」，且擁有掌握財富的能力，被視為具有財神神格；同時祂也是「兒童的守護神」，若小孩健康不佳或易吵鬧，長輩會祈求虎爺認孩子為契子保平安。
命理專家湯鎮瑋在《命運好好玩》節目中提醒，天赦日一早起床「先別說話」、別看訊息，以免因起床氣或壞情緒惡口罵人，否則悔過、求福都會失效；今天也切忌殺生與吃牛肉。
楊登嵙老師提醒，祭拜玉皇大帝可在上午5點至下午3點間，前往天公廟或在自家門口擺案桌，準備清茶、水果、素餅、手寫懺悔文、金紙與12顆帶殼桂圓。懺悔文並無制式規則，手寫下姓名、生日、地址與想懺悔的事即可。稟告後唸誦懺悔文，擲出三個聖筊獲得神明開恩後，將金紙與懺悔文焚化，再將桂圓殼敲碎丟入金爐，便能脫胎換骨。
風水命理師高宏寓指出，今天向虎爺求財有四大吉時（06:10-06:50、07:10-08:30、09:10-10:50、11:10-12:50）。拜拜時須遵循順序，先拜完天公與廟宇主神，最後才能拜神桌底下的虎爺，若只單拜一尊神明是大不敬。廟宇虎爺分為「桌下守壇虎」求偏財與業績，「桌上虎將軍」則求升官加薪。
供品雖相傳喜愛生肉與生食，但高宏寓提醒，部分廟宇主神禁葷，若不確定規範，改用麻糬、花生糖、水果等點心最安全，且拜完一定要把供品帶回家以免腐敗。
除了祭拜，今天更是開天門的「天貺節」。高輔進老師建議，可在午時（11點至13點）出門曬太陽至少10分鐘，承接潑天好運並消災解厄。
命理專家王老師則推薦「曬生財工具」，在吉時將錢包、印章與16元硬幣拿到太陽下曝曬15分鐘，並默念願望與「乾元亨利貞」，隨後到廟宇換虎爺的「錢水」當錢母。柯柏成老師也分享，可將168枚硬幣加清水與橘子皮煮沸成「錢水」在家中換氣，硬幣留作錢母，將福報與良善循環分享出去。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。